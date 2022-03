Vjenčali se u tajnosti na Šejšelima, a prijatelji im na aerodromu priredili epski doček

Marina i Antonio su pobjegli ne bi li se u tajnosti vjenčali na Sejšelima. Kad su to njihovi prijatelji doznali, "upali" su im u stanu u Zagrebu i "profeštali" njihovo sudbonosno "da" te priredili momačku večer. I to bez mladenaca. Netko bi se našalio pa rekao da tako im i treba kad nisu nikome rekli da se namjeravaju oženiti. Ali sve je to bilo, kaže njihov bliski prijatelj Željko Fresl, u žaru trenutka i veselja. Na koncu su ih i proteklog vikenda dočekali na aerodromu uz gitaru i cvijeće te zajedno se još jednom dobro profeštali.

Bilo je to iznenađenje koje će zasigurno zauvijek pamtiti, a iako im prijatelji nisu imali puno vremena sve pomno isplanirati, ispalo je zapravo poprilično savršeno. Top secret "ratni plan", kako su ga nazvali, započeo je s dočekom Marine i Antonija u zračnoj luci uz glazbu i slikanje. Dress code im je pak bio košulja, natikače i potfrknute hlače.

A nakon toga su sretni novopečeni bračni par u oldtimeru odveli pred Kaufland u Samoboru kako bi vidjeli jumbo plakat s momačke večeri na koji su fotošopirali fotografije mladenaca. No, kakva bi to bila svadba bez poklona pa su ih zato darivali raznim potrepštinama poput četke za WC, papučama, plastičnih zdjelica, pelena, valjka za tijesto, šampona, čarapa i svega što im je palo napamet. Mladenci su morali i ispuniti "zadatak" pa su tako zajedno na parkingu kod Kauflanda morali izglačati košulju s peglom spojenom na agregat. Slavlje su nastavili kod kuće uz vatromet, dobru klopu i zdravice.

