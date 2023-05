"Vizualna zadovoljstva i jezik filma" novi je ciklus na programu Kinoteke

arena zagreb

Modular Homes Expo: Možete naručiti kuću pa već za dva mjeseca slaviti useljenje

Sajam se može razgledati do nedjelje, svakoga dana do 10 do 20 sati. Ulaznica stoji pet eura, odnosno tri eura po ulaznici u paketu od njih deset, a ulaz za mlađe od sedam godina je slobodan