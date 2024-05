Više od 30 000 vožnji, jedan cilj: "Nismo same" nastavlja s projektom pomoći ženama oboljelim od raka

Više od 30 tisuća taksi vožnji u vrijednosti 280 tisuća eura za 919 korisnica – rezultati su to akcije udruge "Nismo same" koja već sedam godina pruža podršku ženama koje se bore s rakom, a njen najpoznatiji projekt besplatnih vožnji na kemoterapije "Nisi sama – ideš s nama!", postao je sinonim za solidarnost i brigu o potrebama oboljelih.

- Znamo koliko je ženama teška borba protiv raka. Pogotovo kada su same, bez podrške i utjehe. Želimo olakšati ženama mučan period liječenja osiguravanjem besplatnih taksi prijevoza kako bi ih odvezli na kemoterapiju. Zahvaljujemo brojnim građanima, tvrtkama i prijateljima Udruge, koji podržavaju naš rad svojim donacijama. Uz nas – niste same. - rekla je Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge.

Nova, 18. humanitarna akcija traje do 31. srpnja, a dizajner Zoran Aragović kreirao je limitiranu kolekciju parea u dva dizajna čijom će se prodajom prikupljati donacije za nastavak provođenja projekta besplatnog taksi prijevoza.

- Kontinuirano pratim i podržavam rad Udruge Nismo same. Radujem se što sam i sada imao priliku sudjelovati u ovoj 18. humanitarnoj akciji, a limitirana kolekcija parea moj je skromni obol. Vjerujem da će veliki broj naših građana nastaviti prepoznavati značaj ovog genijalnog projekta te ga podržati kupnjom parea ili ostalih proizvoda Udruge – kazao je Aragović.



Također je istaknuo kako su parei izrađeni od prirodnih i održivih materijala, a osim parea humanitarnom akcijom obuhvaćeni su i drugi proizvodi hrvatskih dizajnera te proizvodi s logom Udruge. Grad Zagreb pruža financijsku podršku u izradi proizvoda Udruge, omogućujući tako da sva prikupljena sredstva od donacija ostanu za pokrivanje troškova taksi računa.

Dopredsjednica Udruge Goranka Perc istaknula je kako se pridružila radu Udruge jer je i sama oboljela od raka te je i ona htjela biti kotačić koji će unijeti promjene u društvo, a rekla je i kako ju riječi korisnica posebno ohrabruju.

- Mislim da je ovo što radimo stvarno nešto konkretno i da je to pomoć koja u tim trenutcima najviše treba ženama jer je teško opisati koliko dostojanstvena vožnja na kemoterapiju znači oboljelim ženama - istaknula je Goranka Perc.



Značaj projekta najbolje mogu opisati same korisnice Udruge.



- Kada dobijete ovakvu dijagnozu – izgubite posao ili morate na bolovanje, a svaki ušteđeni novac je od velikog značaja, ovaj projekt spašava živote i za to im od srca hvala – kazala je Ivana Boroje, najnovija korisnica Udruge.



Bivše korisnice ističu kako je osjećaj sigurnosti koji im ovaj projekt pruža nezamjenjiv.

- Ja sam bila pacijentica koja sam odmah na stolcu počela spavati, a nakon terapije sam bauljala i nekako došla do tog taksija pa od slabosti nastavila drijemati. Imati tu sigurnost, to je nešto neopisivo. Kada dobijete takvu dijagnozu, a znate da tu negdje iza vas postoje Ivana Kalogjera, Gora Perc i Udruga Nismo same je nešto fantastično – istaknula je Gordana Barberić.



S gospođom Gordanom se složila i bivša korisnica Udruge, Tajana Halužan, koja je na liječenje dolazila iz Velike Gorice.



- Bio je zimski mjesec, ogromne prometne gužve, a ja sam imala tu sigurnost da će me svaki dan u dogovoreno vrijeme čekati taksi prijevoz na liječenje koji će me sigurno odvesti tamo i vratiti nazad kući bez obzira na to koliko se zadržala – rekla je Tajana.



Predsjednica Udruge Ivana Kalogjera s ponosom je objavila kako je Udruga u petak potpisala ugovor s gradom Velikom Goricom koji će donirati 10000 eura za pokrivanje taksi računa. Uz to, Udruga je najavila novi projekt pod nazivom "Niste sami – u spomen mami", koji će se fokusirati na pružanje pomoći djeci preminulih članica i korisnica Udruge.