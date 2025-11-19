VIDEO Velika gužva kod Vjesnikovog nebodera, vatrogasci i policija dežuraju

S viših katova Vjesnikova nebodera i dalje se dimi, a policija i vatrogasci dežuraju. Promet je zatvoren, javila je Večeranjakova novinarka Nikolina Orešković. Veće su gužve, vozila se teže probijaju. Vatrogasci su noćas imali četiri intervencije zbog pojavljivanja dima, doznali smo.

Zbog privremene regulacije počele su se stvarati gužve. Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera, promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom, promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice. Također, promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka, a Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

Zagrebačka gradska uprava objavila je u utorak navečer detalje privremene regulacije prometa nužne zbog požara nebodera Vjesnik, odnosno zbog blizine te zgrade uz Slavonsku aveniju, a regulacija je na snazi od 19 sati pa sve do nove sigurnosne procjene nadležnih službi. Gradska uprava u priopćenju navodi da je temeljem stručnog pregleda ovlaštenih inženjera i statičara Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HCPI) definirao sigurnosni perimetar oko zgrade koji je potrebno osigurati te da on, zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije. Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija od danas u 19 sati, a trajat će "sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar”.