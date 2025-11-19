Večernji list
FOTO Pogledajte kako jutros izgleda Vjesnikov neboder: Zagrepčani i dalje u šoku nakon velikog požara
Zbog privremene regulacije prometa oko Vjesnikova nebodera od ranog jutra počele su se stvarati gužve.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Vatrogasci i policija su na terenu, a iz nebodera se i dalje dimi.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Brojni Zagrepčani u šoku su nakon velikog požara.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
