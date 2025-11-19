FOTO Pogledajte kako jutros izgleda Vjesnikov neboder: Zagrepčani i dalje u šoku nakon velikog požara

Zbog privremene regulacije prometa oko Vjesnikova nebodera od ranog jutra počele su se stvarati gužve.
Zbog privremene regulacije prometa oko Vjesnikova nebodera od ranog jutra počele su se stvarati gužve.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Vatrogasci i policija su na terenu, a iz nebodera se i dalje dimi. 
Vatrogasci i policija su na terenu, a iz nebodera se i dalje dimi. 
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Brojni Zagrepčani u šoku su nakon velikog požara. 
Brojni Zagrepčani u šoku su nakon velikog požara. 
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/