VIDEO Upoznajte talentirane djevojke koje su pokrenule sjajan posao: Osobne priče pretvaraju u uspomene

Tim su koji stoji iza Bura Tattoo salona, jednog od rijetkih u Zagrebu u kojem rade isključivo žene. Oštar i hladan vjetar, pojašnjavaju naše sugovornice, bio je logičan izbor za ime jer uvijek nekako propuhuje i osvježava, baš kao što su i njih dvije iz drugih gradova došle osvježiti Zagreb. Studio u Ulici grada Mainza sada je već postao hram kreative, a Dubrovčanka Dolores i Ljubljančanka Ana govore nam kako je njihova zajednička priča počela, kao što to obično biva u modernim vremenima, na Instagramu.

– Shvatile smo se koliko nam se sviđaju naši stilovi, usto obje volimo crtati po koži i čitati životne priče koje ljudi stavljaju na sebe – otkriva Ana koja se u tetoviranje zaljubila još na studiju dizajna, dok je Dolores svoje prve poteze mašinicom radila uz strica koji se time već bavio.

Scena cvate

Stilovi kojima barataju su razni, a Anini omiljeni trenutačno su apstraktni i neo traditional, dok je Dolores specijalistica za mikrorealizam, watercolor i fine line koji je trenutačno među Zagrepčanima i najpopularniji. Riječ je o stilu koji koristi male igle, a najčešće je utjelovljen u kratkim porukama i malim crtežima.

– Volimo se uvijek prilagoditi klijentu i njegovim željama pa uglavnom nemamo već gotove crteže, već radimo po narudžbi. Uvijek se vodimo time da osluškujemo što je klijent proživio, zašto baš ta tetovaža i koju poruku želi poslati. Ono što je bitnije od samog stila jest da se ljudima sviđa naša energija i da znaju da smo shvatili pozadinu njegove priče – govori Ana.

Iako je posao ponekad i fizički težak, pogotovo zbog neugodnih položaja u kojima rade, ali i emocionalno, a veliki izazov predstavlja i organizacija vremena, veseli ih što zagrebačka tattoo scena ima dosta toga za ponuditi.

– Jako je puno mladih umjetnika i old schoolera pa je spektar ponude za klijente je iznimno širok. Kakvu god tetovažu željeli, u Zagrebu ćete sigurno naći nekoga tko vam to može napraviti. Sve dosta cvjeta pa je zapravo u tom kontekstu žalosno što nemamo fizičku trgovinu tattoo opreme jer online distributeri znaju biti nepouzdani. To je važno jer Hrvatska prati pozitivan zapadnjački trend kada je riječ o otvorenosti raznih profesija prema vidljivim tetovažama i one postaju itekako normalizirane – tvrdi Dolores.

I Yvonne Tadić, poznatija kao Tatuirovke, bavi se tetoviranjem, a suradnje dogovara uglavnom na Instagramu. Njezin život na relaciji Zagreb – Beč okružen je umjetnošću u raznim formama jer, osim što tetovira, ona je i knjižničarka, DJ-ica, a katkad radi i u muzejima. Za razliku od Bura Tattoo tima, ona se bavi tetovažama rađene stick and poke metodom, dakle bez mašinice. A njezini počeci, kako ih sama opisuje, buntovnički su i tinejdžerski, obilježeni nevjerojatnom aurom kojom odiše Hvar na kojemu je odrasla.

– Krenulo je u srednjoj školi kada mi je moja prijateljica napravila prvu tetovažu tom tehnikom i onda sam i ja htjela pokušati. Taj uvod u svijet tetoviranja činio se kao nekakav zajednički projekt mene i svih onih koji su mi dopustili da na njima vježbam svoje prve crteže. Hand poke zapravo je izvorna tehnika tetoviranja, malo je sporije i ograničenije nego mašinicom, ali je poseban i praktičniji jer sama određujem tempo tetoviranja, a i manje je invazivan za kožu – pojašnjava Yvonne.

Linijskom stilu, koji je obilježio njezin rad, pridružila je i razne tehnike sjenčanja i igre s točkicama i linijama. Uglavnom radi na autorskim tetovažama koje su nerijetko inspirirane životom uz more. Posebnost odnosa s osobama na čiju će kožu preslikati svoje crteže jedno je od najljepših iskustava u ovom pozivu.

Snaga ženskog zajedništva

– Ne može se opisati taj osjećaj kada ti ostaviš svoj trag na nečijoj koži i svjestan si da je to izašlo iz tvog pera i ostaje trajno na toj osobi, a još i kada je ona presretna, onda nema boljeg. Mislim da su rijetki poslovi u kojima ostvariš takvu povezanost kakvu tattoo majstori imaju sa svojim klijentima – govori Yvonne. A kako bi klijenti mogli pronaći ono što im najbolje odgovara i kako bi se bolje umrežile, Yvonne je s još osam kolegica pokrenula kolektiv TetovaŽene koji okuplja tattoo majstorice na zagrebačkoj sceni.

– Putem ove inicijative jedna drugoj možemo davati savjete, posuđivati opremu, gostovati u salonima i lakše planirati i organizirati projekte. Usto, organiziramo i konvenciju, ove godine bit će treća po redu, što je baza za razmjenu ideja među umjetnicama, ali i prilika da nas klijenti malo bolje upoznaju – pojašnjava Yvonne.