VIDEO: Nakon Sabljinog ubojstva ušli smo u Ritz club koji nakon kobne pucnjave sutra otvara svoja vrata

Lead Klupska večer Babylon sutra je rasprodana, a suvlasnik Ritza Sandi Hodžić i pravnica Ines Margetić predstavili su nove mjere sigurnosti za koje se nadaju da će postati standard u noćnim klubovima diljem Hrvatske. Dobar štimung i pozitiva ono je što u Ritz club privlači publiku i zbog čega smo u posljednjih osam godina, koliko postojimo, svakog vikenda puni. Ono što se prije dva tjedna dogodilo kod nas, moglo se dogoditi u bilo kojem klubu u Hrvatskoj. A da se takvo što u Ritzu nikada ne bi ponovilo, odlučili smo sigurnost posjetitelja našeg kluba podići na novi nivo, rekao je Sandi Hadžić Pego, influenser i suvlasnik Ritza na predstavljanju rješenja koja će klub učiniti možda najsigurnijim mjestom za noćni izlazak u ovom dijelu regije.

Podsjetimo, pred fajrunt 22. travnja u spomenutom klubu došlo je do obračuna u kojem je život izgubio USKOK-ov optuženik Tomislav Sabljo, kojega je iz neposredne blizine hicima iz pištolja usmrtio zaštitar Kristijan Knego. Nakon toga, Ritz je bio zatvoren, no svoja vrata otvorit će opet sutra, programom Babylon koji je inspiriran istoimenim filmom što tematizira dekadenciju i luksuz rane faze Hollywooda. Ulaz je, kao i uvijek besplatan, no one koji će se sutra zabavljati u spomenutom klubu, ondje će ipak dočekati neki noviteti.

-Ugradili smo detektorska vrata s 33 kontrolne točke koja sve koji ulaze skeniraju doslovno od glave do pete. Iste uređaje koriste osiguranja američkih i europskih zračnih luka. Aparat ne reagira na narukvice, ključeve i nakit posjetitelja, no bilo tko sa sumnjivim metalom, bit će detektiran odmah na ulazu - govori Ines Margetić, pravna zastupnica Ritza te dodaje kako je nedavno prilikom posjeta Ravnateljstvu policije uočila kako ni oni nemaju toliko suvremeni sustav.

Onome kome detektor 'zapišti', čeka dodatni pregled najsuvremenijim ručnim, štapnim detektorima tvrtke Garrett, vodećeg proizvođača osiguravajućih rješenja stoga u Ritz klub, kako kažu naši domaćini, više nikad neće ući nitko naoružan.

- Prednost ručnog detektora je u tome što skenira sav sumnjivi metal na udaljenosti od 24 centimetra, stoga se ne ulazi u privatnu zonu posjetitelja pa se time izbjegava i moguća neugodnost, osobito za pripadnice ženskog spola - objašnjava Ines Margetić koja smatra da će, nakon svih događaja koji su u proteklih nekoliko tjedana potresli regiju, sva mjesta za noćne izlaske morati redefinirati svoj pristup zaštiti onih koji se u njima zabavljaju.

Implementacija čitavog sustava koštala je samo oko 6 000 eura što je zanemariva svota ravna manjem dijelu zarade većine posjećenih razvikanih noćnih klubova u kojima se kao u Ritzu okupljaju tisuće Zagrepčana. Samo u Ritzu, iznosi suvlasnik Hadžić, rezervacija stajaćeg stola košta 100 eura, dok ćete VIP stol platiti oko 300 eura.

-Sutrašnji program Babylon u Ritzu je rasprodan, do ponoći puštamo stranu glazbu, kasnije folk trap i smeta nam što su nas okarakterizirali kao narodnjački klub jer mi to nismo. U osam godina otkako poslujemo, u Ritzu gotovo da nije razbijena ni jedna čaša, 20 posto naših posjetitelja čine turisti, a u Ritz više nitko nikada, bez obzira imao li dozvolu za oružje ili ne, osim policije na dužnosti neće ući- poručio je Hadžić.

Ono što je sigurno, unatoč uvjeravanjima voditelja Ritza kako će subota ponovno biti festival mira, zabave i svjetske glazbe, je da će zagrebačka policija pomno pratiti događaje sutrašnje večeri, ne samo u Ritzu nego i na drugim frekventnim 'gnijezdima' noćnih ptica.