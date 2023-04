VIDEO Misterij na zagrebačkim ulicama: Kakav je to crno-sivi bus na ZET-ovim linijama?

Kao da smo u svemirskom brodu, komentiraju putnici, a i vozač. I svakih nekoliko metara svi ostali vozači i prolaznici gledaju i fotografiraju. No, nismo pošli put Mjeseca, već puno bliže, do Zelengaja. Umjesto uobičajenog plavoga busa na ZET-ovoj liniji 138 koja onamo vozi s Britanca, prvi put u 132 godine dugoj povijesti zagrebačkog javnog prijevoza rutom prometuje električna verzija, i to u nijansama crne i sive boje.



Drukčijeg izgleda od svojih "dizelskih rođaka", ovo 12 metara dugo i 18 tona teško vozilo marke MAN Lion's City E zadnji je krik tehnike, a novinari iz više od 20 europskih zemalja na nedavnom testiranju u Irskoj proglasili su ga najboljim autobusom 2023. godine.