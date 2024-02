VIDEO Kalinić: 'Europska unija me podsjeća na Jugoslaviju 1990. Živimo u vremenima novog pada Rima'

Povodom druge godišnjice početak invazije na Ukrajinu, razgovarali smo s Pavlom Kalinićem, bivšim pročelnikom Ureda za upravljanje u hitnim situacijama te profesorom na Veleučilištu studija sigurnosti. – Čim je počeo sukob, odmah sam rekao da je to udar na Njemačku. Ljudi su se tome smijali, no pokazalo se kako je ostala bez energetskih i ostalih izvora koji su dolazili iz pravca Rusije. Naši veliki stručnjaci, sveučilišni profesori nikad nisu čuli za Halforda Mackindera iako je on još 1903. pisao o tome da je ključno za London da se spriječi na bilo koji mogući način povezivanje Berlina i Moskve - započeo je Kalinić.

S druge strane, sve je evidentnije, drži on, da SAD gubi svoju poziciju svjetskog lidera.

–I kod njih je sad veliki lom. Čini se kako njihov imperij slabi jer su se pojavile nove slike. Povijest se uvijek ponavlja, a meni se čini da živio u trenutku koji je usprkos visokoj tehnološkoj razini, sličan onom neposredno prije propasti Rimskog Carstva, a mi smo dio tog rimskog carstva. Polako ali sigurno, Kina se penje na prvo mjesto, a druga će biti Indija- smatra Kalinić- I sukob između te dvije sile kada izbije, bit će žestok.

–Oni imaju neriješena granična pitanja na Himalaji. Međutim, Indija je u međuvremenu pretekla Kinu, rastu tehnološki i po broju stanovnika, imaju ogroman broj studenata koji studiraju vani. To je jedna od ključnih stvari to kako se s vremena i Kina digla. Prema tome, Sjedinjene Američke Države idu na treće mjesto. To je povezano i sa situacijom na Bliskom i Srednjem istoku gdje Amerika gubi svoju poziciju. Izgubili su kontrolu nad Iranom još '79. Makli su šaha, no ekipa radikalnih šijitskih islamista koji su ga zamijenili, nažalost im je izmakla, kontroli u potpunosti kontroli, a u posljednje vrijeme gube kontrolu i nad Izraelom jer im ne polazi za rukom zauzdati poteze Benjamina Netanyahua. - navodi Kalinić. Van kontrole je i Egipat.

–Egipat se priklonio BRICS-up a je situacija u svijetu takva da s jedne strane imate BRICS, s druge G7 odnosno G20. Cijela bitka se vodi od toga da dolar više ne bude najjača svjetska valuta - dodaje. Budućnost svijeta prelama se i na ukrajinskom bojištu.

–Nakon pada Avdiivke većina ranjenika je ostavljena što je teška sramota. Kada su došli Rusi, nisu imali nikakve milosti za te ljude. Ne svi, ali velika većina je pobijena. Mislim, to je jedna tragedija, tu se ubijaju dva kršćanska naroda. Ako želimo preživjeti i kao kršćanska civilizacija, trebaju nam i Ukrajinci i Rusi, a Rusi su ovim ratom gurnuti u zagrljaj Kini. Prije četrdeset godina sam govorio pa su se svi smijali da Europa, ako želi preživjeti, ne može biti podijeljena kao dva feuda s jedne strane Sjedinjenih Američkih Država, koja je obnovila Zapadnu Europu Marshallovim planom s ondašnjih 13 i pol milijardi dolara. Kontrolu nad Istokom je držao Sovjetski Save no njegovim se raspadom srušila se i kula od karata od Istočne Europe. SAD je preuzeo to područje i tu se ništa za Europu nije provelo jer je i dalje ostala američka kolonija. I upravo zbog toga Europa mora imati veću samostalnost, svoju vojsku, jednog ministra financija i ministra obrane te jednog ministra vanjskih poslova. Ako se to ne dogodi, Europa će završiti kao rasuti teret jer mi ovakva Europska unija sve više sliči na Jugoslaviju 1990. - ističe Pavle. Iz rusko- ukrajinskog sukoba kao pobjednik će izaći Rusija, drži on.

–Još sam u početku rekao da ako neka zemlja graniči s nuklearnom silom i s njom ratuje da ne može dobiti. Ukrajina se održala sve ovo vrijeme zahvaljujući pomoći Zapada, Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Američka pomoć se zaglavila zbog protivljenja republikanaca. Europska unija to ne može nadoknaditi. To jednostavno nema šanse da Europska unija nadoknadi. Već svjedočimo nedostatku streljiva, opreme i ljudstva. Ne mogu provesti mobilizaciju zbog velikog broja ljudi koji je napustio Ukrajinu upravo zato da ne bi završio na frontu. Ukrajina polako, ali sigurno gubi. Bivši premijer Izraela Naftali Bennett je nakon početka tog nesretnog rata dogovorio primirje, no zaustavio ga je Boris Johnson zato što Velikoj Britaniji jer je on iscrpljivanje Europe. A Velika Britanija je izašla iz Europske unije i ponaša se kao mlađi brat Sjedinjenih Američkih Država. Europska unija je druga priča. Europska unija da bi mogla preživjeti, morala bi imati čvrstu osovinu Pariz-Berlin i energente s više strana, uključujući i s ruske, više samostalnost i svoju vojsku. Dosad ste gledali NATO. Međutim, NATO je uvijek bio tigar od papira - zaključuje.