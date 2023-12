VIDEO Jelušić: Svi mi se žale da žive teško jer cijelu penziju potroše samo na osnovne životne troškove

Predsjednik Foruma seniora SDP-a Ivo Jelušić gostovao je na Večernji TV-u i komentirao plan SDP-a da, dobiju li izbore, povećaju prosječnu mirovinu s trenutnih 500-tinjak eura čak 750 eura. Jelušić je kazao kako mirovine ne prate dobro inflaciju koja je veća od one statističke jer formula za izračun mirovina nije dobra i treba ju mijenjati.

Kako je objasnio Jelušić SDP predlaže se u stopostotnom iznosu uvažava povoljniji faktor između rasta bruto plaća i rasta cijena dok se u po trenutnoj formuli gleda porast bruto plaće i cijena u omjeru 30 prema 70. Druga velika promjena koju SDP predlaže, kazao je Jelušić, je da se uvede tzv. trajni dodatak na mirovine i to tako da se 10-postotno povećanje napravi odmah u prvoj godini mandata, a u drugoj, trećoj i četvrtoj godini raste po pet posto.

- I to ne jednako svima, već bi onima koji imaju manje mirovine povećanje bilo veće od onih s višim mirovinama - kazao je Jelušić koji je dodao i kako je ovo obećanje i realno i održivo. Naime, Hrvatska, kazao je, u ovom trenutku izdvaja za mirovine 11 posto svog BDP-a dok je prosjek EU 13 posto. I ako mogu drugi, dodao je, možemo i mi.

Na pitanje radi li Vlada dovoljno za umirovljenike obzirom i da novi proračun za tu skupinu predviđa dodatnih 1,1 milijardu eura više kazao je kako je točno da je Vlada napravila neke pomake, ali između ostaloga i zbog pritiska SDP-a.

- Ne čine dovoljno i da ne idu izbori, vjerojatno ne bi napravili ni to što sada čine - kazao je Jelušić. Kao šef Foruma seniora zadnjih tjedana obilazi Hrvatsku i razgovara jako puno upravo s umirovljenicima. Kaže kako mu se svi žale da žive jako teško jer zbog inflacije cijelu svoju "mizernu penziju" daju za osnovne životne troškove, hranu i stanovanje.

- Nedavno smo izašli s podatkom da se u Hrvatskoj prošle godine na hranu potrošilo preko 50 milijardi eura, a primanja hrvatskih ljudi, plaće i mirovine su 40 milijardi. Što znači da se potrošilo i ono šot se nema, što se ne zaradi, a to su sredstava koja dođu ili izvana, a ljudi se danas, moraju i zaduživati da bi mogli preživjeti- kazao je Jelušić.

Komentirao je i stanje u SDP-u, kako će ta stranka na izbore i što je s "točkastom koalicijom" koju im nudi Možemo.

- Točno je da je SDP dva puta pobijedio uvijek u koaliciji sa strankama sličnog profila.

I ovaj put smo to isto željeli imajući to iskustvo i ponudili smo savez Možemo. Svi smo svjedoci na žalost i Hrvatske i nas u SDP-u da su oni to odbili. Mi jesmo i dalje otvoreni za takvu suradnju, nije do nas. SDP je uvijek bio dovoljno otvoren i dovoljno popustljiv i uvijek smo ulazili u saveze i više davali partnerima nego su objektivno zaslužili. Zašto? Zato da bi zajedno profitirali i da bi Hrvatska mogla ići naprijed- kazao je Jelušić.

Dodao je i kako poziv od Možemo da se ide u točkastu koaliciju nije došao službeno, da ga čekaju već nekoliko mjeseci i kako više ne zna jesu to ponudili zato što su htjeli da do takve koalicije dođe li samo kao izgovor da ublaže svoju odluko da na izbore izađu samostalno.

Na pitanje je li i Most dobrodošao u Vladu s ljevicom bude li to jedini način za maknuti HDZ s vlasti Jelušić je kazao kako to nije prirodna pozicija i kako bi u takvoj situaciji bila izglednija manjinska vlada u kojoj bi Most podržavao neke odluke vladajućih kroz Sabor.