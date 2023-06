Veliko misno slavlje povodom kraja akademske godine: Studenti, dođite na 'Te Deum'

S obzirom na to da je 354. akademska godina došla do svog kraja, Sveučilište u Zagrebu organizira svečanu misu zahvlanicu "Te deum". Veliko euharistijsko slavlje tradicionalno će se održati u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca i to večeras u 19 sati.

Misu će predvoditi mons. dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački. Osim velikog misnog slavlja, razloga za proslavu imaju i svi dobitnici rektorovih nagrada za prošlu akademsku godinu.

Naime, rektor Stjepan Lakušić dodijelit će 59 nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad jednoga ili dvoje autora, 15 nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad triju do deset autora, 7 nagrada za znanstveni i umjetnički rad većih razmjera – timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), 2 nagrade za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova te 17 nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici, priopćeno je u srijedu.

Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 14. veljače, određeno je da će se novčani dio Rektorove nagrade dodjeljivati nagrađenima u kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad, a iznos nagrade je 200 eura. Svečana dodjela Rektorove nagrade, prezentacija najboljih nagrađenih radova i cjelodnevni program koji prati tu svečanost održat će se u četvrtak, 29. lipnja, u novim prostorima Sveučilišta u Novome Zagrebu. Održat će se i kratki razgovori za posao ("speed dating") u kojima će sudjelovati poslodavci i dobitnici nagrada.

