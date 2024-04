FOTO Novi jutarnji kaos u Zagrebu: Opet iskliznuo tramvaj, gužve i zastoji na sve strane

Od 6:54 tramvajski promet je otežan zbog zastoja do kojeg je došlo na Savskoj cesti, kod Ulice grada Vukovara. Tramvajske linije koje dolaze iz središta grada prometuju na Ljubljanicu.

U promet su uključeni autobusi koji voze na dionici od Savskog mosta do Trga Mažuranića te od raskrižja Vukovarske i Radničke do raskrižja Vukovarske i Vrančićeve. Vrbika, kao i od Radničke ulice do Trga Mažuranića, obavijestili su jutros iz ZET-a. Smanjena je protočnost prometa na Savskoj i Vukovarskoj pa se stvaraju velike gužve i zastoji sa svih strana, dodali su.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U 9:15 normaliziran promet

ZET je naknadno javio da od 8:50 linije 2, 3, 4, 5 i 9 prometuju od Zapadnog kolodvora preko Trga bana Josipa Jelačića, Zrinjevca i Glavnog kolodvora na svoje uobičajene trase. U promet su uključeni autobusi koji voze na dionici od Savskog mosta do Trga Mažuranića te od rasrkižja Vukovarske i Radničke do raskrižja Vukovarske i Vrančićeve. U 9:15 javili su, pak, da je normaliziran tramvajski promet na Savskoj cesti, kod Ulice grada Vukovara. Tramvajske linije koje dolaze iz središta grada prometuju na Ljubljanicu.

Podsjetimo, do prometnih problema u Zagrebu došlo je nakon što je iznova iskliznuo tramvaj s tračnica, ovoga puta na raskrižju Savske i Vukovarske. Kako doznajemo, iskliznula je 17-ica, a navodno je kriva skretnica koja se iz još nepoznatog razloga, nakon što je već tramvaj ušao u raskrižje, okrenula za drugi smjer i tako izbila postolje.

VEZANI ČLANCI

FOTO Kaos na Poljudu: Huligani upali na teren pa bacali sjedalice i sukobili se s policijom