Važno! Linija 102 privremeno se ukida, bit će uvedena supstitucija

U centru Šestina radi se na važnom kružnom toku, pa će Šestinska cesta biti zatvorena za sav promet. To, dakako, utječe i na ZET-ove linije. Zato javljaju da će autobusna linija 102 biti privremeno ukinuta od ponedjeljka, 20. lipnja u 8 sati do četvrtka, 23. lipnja zbog radova na raskrižju. Kao supstitucija bit će uspostavljena nova autobusna linija 102A (Mihaljevac – Šestinski trg) koja će s Mihaljevca prometovati redovnom trasom autobusne linije 102 do raskrižja ulice Šestinski trg i Prilaz Kraljičinom zdencu.

U povratku sa Šestinskog trga prometovat će istom trasom uz obrnuti redoslijed ulica. Za vrijeme izvođenja radova bit će uspostavljeno krajnje autobusno stajalište Šestine – centar na raskrižju ulice Šestinski trg/Prilaz Kraljičinom zdencu, dok će početno stajalište u smjeru Mihaljevca biti smješteno na Šestinskoj cesti ispred kućnog broja 7A. Vozni red linije 102A dostupan je na stranicama ZET-a.

Od ostalih promjena u ZET-ovom prometu, važno je i to da autobusna linija 211 (Dubec - Branovečina - Dubec) od sutra ujutrineće prometovati subotom i nedjeljom, a od ponedjeljka će prometovati prema novom rasporedu polazaka. Novi vozni red linije 211 dostupan je ovdje.