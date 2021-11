Vatrogasac savjetuje što treba učiniti kako bi se spriječilo trovanje ugljičnim monoksidom

Nevidljivi ubojica, kako još zovu nerijetko smrtonosan plin ugljični monoksid (CO), umalo je bio koban za peteročlanu obitelj u samom srcu Jastrebarskog. Kako javlja Policijska uprava zagrebačka, u četvrtak u kasnim večernjim satima na području Jastrebarskog u Zelenoj ulici došlo je do do trovanja ugljičnim monoksidom više članova obitelji uslijed korištenja benzinskog agregata u zatvorenom prostoru.

Liječnička pomoć, navodi policija, 51- godišnjakinji i 49- godišnjaku pružena je u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice, a za troje djece u Klinici za dječje bolesti. Za obitelj iz Jaske s troje malodobne djece susret s ‘nevidljivim ubojicom’, srećom, prošao je bez težih posljedica.

Kako doznajemo od dr. sc. Gorana Roića, ravnatelja Klinike za dječje bolesti u Zagrebu, sve troje djece kojima je zbog trovanja pružena pomoć su stabilno.

- Jučer oko 23.15 vozilom hitne pomoći iz Jastrebarskog dovezena je 14-godišnja djevojčica zbog poremećaja svijesti. Dijagnostičkom obradom dokazano je da se kod djevojčice radi o trovanju ugljikovim monoksidom. Djevojčica je hospitalizirana i na terapiji je kisikom - rekao nam je dr. Roić.

Djevojčici je jučer stanje bilo bolje nego u četvrtak, no još je na odjelu kako bi se pratili njeni vitalni parametri. Drugo dvoje djece u dobi od devet i 12 godina također je pružena pomoć, no oni su, kaže Roić, imali nešto lakši oblik trovanja i otpušteni su kući dok je njihova starija sestra zadržana na liječenju. Njihovim roditeljima pružena je pomoć u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u zagrebačkoj Vinogradskoj ulici. I oni su pretrpjeli blaži oblik trovanja i stanje im je stabilno pa su otpušteni na kućnu njegu, kazao je dr. sc. Davor Vagić, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.

Goran Batušić, zamjenik zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko, upozorio je da sa sezonom grijanja raste i rizik od trovanja ugljičnim monoksidom.

- Naši sugrađani trebali bi obratiti pažnju na to da su grijača tijela koja drže u prostorijama ispravna i redovito ih servisirati te provjeravati plinovodne kanale kako bi se onemogućila situacija da dim uđe u prostoriju - rekao je Batušić. Zamjenik zapovjednika VZ Jastrebarsko, savjetuje svima da u prostorijama u kojima se spava ugrade detektore ugljičnog monoksida koji su dostupni na tržištu, a ni cijena im nije visoka.

Detektor ugljičnog monoksida kreće se između 300 i 500 kuna.

CO je plin bez boje, mirisa i okusa, a ne iritira ni sluznicu što ga čini neuočljivim sve dok ne postane prekasno. Simptomi otrovanja su jaka – obostrana sljepoočna glavobolja, opća slabost, a kasnije i nesvjestica. Onima koji sumnjaju da je osoba iz neposredne okolina otrovana ugljičnim monoksidom savjetuje se da je iznesu na svjež zrak i pozovu hitnu pomoć. Onima koji u domu nemaju detektor za CO, savjetuje se redovito prozračivanje prostorija, da se ne zaključavaju u kupaonici za vrijeme tuširanja, redovni pregled i servis dimnjaka te svih kućanskih aparata koji rade na plin.

