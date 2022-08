UŽIVO Tomašević: Nismo očekivali 50 tisuća novih korisnika Plinare, to je veliki problem

Početak nove školske i pedagoške godine primjena novog modela otpada neke su od tema o kojima bi se moglo razgovarati na ovotjednoj redovnoj konferenciji za novinare zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i suradnika koji će odgovarati i na pitanja. Konferenciju za novinare možete uživo pratiti na portalu Večernjeg lista.

Konferenciju je započeo dogradonačelnik Luka Korlaet koji je započeo analizom prometa u Zagrebu, te naglasio da je dominantan automobilističkog prometa, ali je trend rasta biciklističkog prometa, pogotovo u Vukovarskoj ulici, jednoj od najprometnijih ulica u Zagrebu.

- Četiri su osnovne grupe bicilkističkih površina u Zagrebu. Nešto više od 230 km pješačko-biciklističkih staza, 15-ak kilometara pravith biciklističkih traka koje se nalaze u koridoru kolnog dijela ulice, i nešto više od 50km cesta gdje je promet mješovit, te 200-ak km biciklističkih puteva. Namjera je povećati broj građana koji će koristiti bicikl – pojasnio je Korlaet.

Nasušna je potreba postavaljanje postavljanje biciklističkih stalaka, plan je do kraja godine staviti 500 ukupno i stvoriti 1000 parkirnih mjesta. Tri su velika biciklističkih projekata koja su najavljena - prvi je u Deželićevoj ulici, gdje tri trake postaju dvije, a dodatna traka pretvara se u biciklističku. Drugi važan projekt je Greenway, a prva etapa počinje s radovima početkom rujna. Radi se i biciklistička magistrala Zagreb-istok, to je jedan dugi potez od Studenstkog centra do Dugog Sela. Već su započeli radovi, radimo ih u koordinaciji sa HŽ infrastrukte. Ispod vijadukta pruge napravit će se biciklistička staza, parter, a bit će montirana i rasvjeta koja će se paliti zajedno s biciklizmom – rekao je Korlaet te dodao da se radi i na umrežavanju.

Pješačka zona se uskoro širi na Malu Martićevu i Masarykovu, najavio je. Od 16. rujna traje i Europski tjedan mobilnosti koji za temu ima širenje pješačkih zona. U tom tjednu, kao testni period postojeća pješakča zona Tesline širit će se i na Masarykovu, da se vidi kako taj dio promenade prema HNK može ostati i trajan.

Danijela Dolenec najavila je da se sutra objavljuje poziv za financiranje medija, jedno je sufinanciranje proizvodnje sadržaja u televizije i elektroničkim publikacijama.

- Prvi poziv je godišnji 2 milijuna kuna, a drugi je u pola milijuna kuna. Financiraju se programski sadržaji koji su od interesa za građane Grada Zagreba – najavila je.

O Gradskoj plinari Zagreb

Pod potencijalnim je prisitkom 50 tisuća dodatnih korisnika. Procjena je 100 milijuna eura dodatnih gubitaka. Hoće li se odustati od opskrbe plinom?

- Takve posljedice bi bile katastrofalne za tržište plina u Hrvatskoj, to nije opcija. GPZO opskebljuje plinom 60 posto pučanstva u Hrvatskoj, s obzirom na ugovor koji imamo s dobavljačima plina koji je dosta povoljan, to bi bilo dosta loše za cijelu Hrvatsku. Danas sam razgovarao s ministrom gospodarstva, je situacija koje je bila nepredvidljiva, nije bila predviđeno da će se tvrtke privatne koje su pod tržišnim cijenama nudile opskrbu plinom građanima, nije bilo očekivano da će se dogoditi da te tvrtrke ponude po jeftinijim cijenama građanima, a onda kad su cijene otišle gore, kažu - mi to nećemo raditi. Nova kućanstva koja nismo predvidjeli kada smo kupovali plin, nismo predvidjeli da će jako puno tržišnih opskrbljivača odustajati od plina i da će se ljudi prebaciti kod nas. To je veliki problem za GPZO. GPZO je imao prošle godine gubitak od oko 400 milijuna kuna zbog štetnih ugovora. Tada je nastao problem za poslovne koirsnike, a sad je problem za kućanstva.

O zadužnicama poslovnim korisnicima

Zadužnice traže i dobavljači plina od GPZO-a. Traže se jamstva da neće biti kašnjenja u plaćanju jer se radi o nekoliko stotina milijuna kuna mjesečno. U tom smislu, onim poslovnim korisnicima kojima će isteći ugovor, za novu plinsku godinu traži se da plaćaju plin po varijabilnoj cijeni, odnosno istoj cijenu koju GPZO plaća dobavljačima, i traži jamstva u smislu kašnjenja u plaćanju. Nelikvidnost GPZO-a znači nelikvidnost prema dobavljačima.