UŽIVO Zastupnik za govornicu došao s gas-maskom: Štitim se od smrada iz gradske uprave!

S manjim zakašnjenjem, počela je 11. sjednica zagrebačke Gradske skupštine. Na dnevnom je redu 21 točka, a po hitnom postupku pristigle su još četiri, među kojima su i dvije o imenovanju novih ravnatelja kulturnih centara Travno i KIC. Burno je bilo i prije samog početka Skupštine, jer su se od 8.30 okupili članovi Koordinacije SSSH sindikata Zagrebačkoga holdinga i povezanih društava. U vidu svojevrsnog prosvjeda, Skupštinarima su dijelili letke u kojima objašnjavaju zašto je cijeli postupak kolektivnog otpuštanja viška radnika za njih nezakonit i protivan redovnoj proceduri.

– Krajnje je neshvatljiv i nedostatak kapaciteta Uprave i gradske vlasti da uvidi da će sindikati svim silama zaštititi svoje članove od nezakonitih otkaza pred sudom, u pravnim postupcima koje će rezultirati golemim troškovima za Grad i građane. Na popisu viška radnika radnici su stariji od 60 godina života, osobe s invaliditetom, sindikalni povjerenici te osobe iz članka 34. st. 1. Zakona o

radu, a svi oni uživaju posebnu zakonsku zaštitu – stoji u letku.

Tijek Skupštine pratite uživo ovdje.

Sjednica je počela izmjenama u "postavu" Skupštine. Svibor Jančić (Možemo!) stavio je mandat u mirovanje iz osobnih razloga. Marijana Rimarić (Možemo!) vraća se u Skupštinu jer joj je isteklo mirovanje. Umjesto Svibora Jančića doći će Branko Ančić. No, već na početku odobrena je stanka za klub Mosta u trajanju od pola sata.

Trpimir Goluža (nezavisni) na podij je došao nakon stanke s gas-maskom, čime je nasmijao okupljene.

– Simbolično se štitim od smrada koji se širi iz Kulturno-informativnog centra, Gradske plinare i gradske uprave. To je smrad nenadoknadivih financijskih gubitaka i zataškavanja velikih afera. Obmana je koju osobno gradonačelnik plasira da je u lipnju prošle godine, kad je preuzeo vlast, naslijedio Gradsku plinaru kao devastirane tvrtke. Istina je da ih je naslijedio kao uspješne tvrtke koje su završavale s velikim dobicima. A onda se dogodio Možemo! U 10 mjeseci ostvarila je izravan gubitak od 400 milijuna kuna. Gubici su nastali konstantnom pogrešnom poslovnom politikom koja se protezala od lipnja. Došlo je do spirale inflacije osnovnih životnih troškova za 15 posto, to je par milijardi kuna za štetu. Tomislav Tomašević nije kriv, ali je odgovoran za uništavanje Plinare-Opskrba. Predsjednika uprave smijenio je tek nakon pet mjeseci, a najodgovorniju osobu za ovaj fijasko nije i taj čovjek još je uvijek direktor Sektora plinare – objasnio je Goluža.

Kulturni centar Travno povukao je prijedlog za imenovanje ravnateljice Maje Gladović po hitnom postupku i umjesto toga podnio prijedlog da se za vršitelja dužnosti imenuje aktualni ravnatelj Josip Forjan.