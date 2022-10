UŽIVO Tomašević predstavlja 42 nova vozila hitne pomoći

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević redovnu presicu danas održava u Heinzelovoj, u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu. U društvu ravnatelja Žarka Rašića predstavit će prijeko potrebna 42 nova vozila zagrebačke hitne pomoći. Nedostatak vozila, podsjetimo već je neko vrijeme velik problem koji muči zagrebačke hitnjake.

Na početku, Žarko Rašić pohvalio se kako Zagreb sada ima najmlađi vozni park u čitavoj Europi. Novinare je najprije zanimalo ima li hitna dovoljan broj ljudi.

-To nije u ingerenciji Grada Zagreba, mrežu radi Ministarstvo zdravstva i više puta smo im pisali. Imali smo puno sastanaka o mreži hitne pomoći i očekujemo da ćemo u doglednom vremenskom razdoblju riješiti taj problem jer u Zagreb fluktuiraju i studenti, turisti, đaci kao i pacijenti iz drugih županija - odgovorio je Rašić. Da se rješenje traži, potvrdio je i Tomašević.

Novinare je zanimalo i je li istina da se zatvara laboratorij hitne nakon 50 godina.

-Mislim da je trenutno važnije da hitna dobije dovoljan broj vozila nego usluga koja se može dobiti i na drugim mjestima u Zagrebu- odgovorio je gradonačelnik, a potom je započeo obilazak novih vozila.

O lokotima umjesto boksova za otpad

Za spremnike na javnim površinama lokoti nisu dovoljno dobro rješenje. Nisu zaštita jer spremnici šetaju po ulici s jednog mjesta na drugo, smatra pješacima i za parking. Tipizirani boksovi su fiksirani i nema takvih problema. Međutim, oni spremnici koji ostaju na zemljištu same zgrade, ne moraju biti u boksovima pa građani u tim slučajevima mogu odlučiti kako ih držati pod kontrolom.

Koliko je do sad boksova postavljeno?

Izdano je nešto više od 200 rješenja, trenutno ih je postavljeno dva ili tri, no i drugi su u tijeku, ovaj tjedan će biti postavljen još jedan. U tijeku su. Postoje rokovi isporuke od tvrtki da ih izrade i postave. Potreban je period prilagodbe i zbog toga ne idemo još s nikakvim kaznama.

Zašto postavljanje boksova traje toliko dugo?

Timovi na zahtjev građana obilaze teren od ožujka, no svejedno i dan danas ljudi prvi puta prijavljuju i izlaze timovi. Moralo je doći do primjene modela da shvate što to znači da im spremnici nisu pod kontrolom i krenu u realizaciju. Uvjeti su postojali i prije, no kad vide kako funkcionira, dobiju motivaciju da krenu u bokseve ili smjeste spremnike unutar nekretnine ili na površinu koja joj pripada što se dogodilo u oko 50 posto slučajeva što nam je draža opcija jer ih želimo što manje na javnim površinama.

Koji je rok za ugradnju i prijavu bokseva?

Počeo je proces koji će trajati, nigdje nije išlo preko noći a tako je i s boksevima. Potreban je proces prilagodbe i bit ćemo razumni što se tiče kažnjavanja, no nećemo jednako tretirati one koji ništa nisu napravili po pitanju bokseva i one koji jesu i u nekoj su fazi te čekaju isporuku. Očekujem i da se do kraja ovog mjeseca jave svki koji su zainteresirani za postavljanje boksova.

O besplatnom kompostu

Odaziv je velik, a akcija i dalje traje, a možemo i besplatno odvesti kompost u gradske vrtove.

O inspekciji i smradu na Jakuševcu

Inspekcija je stalno na terenu i mjeri kakvoću zraka. Mi radimo na tome da se smanji utjecaj odlagališta koja imaju različite aspekte. U tijeku je nabava folije za pokrivanje kompostane, a krećemo u izgradnju zatvorene kompostane koja će biti i bioplinsko postrojenje za što je povučen novac iz EU. najbolja je lokacijna u Novskoj.

O zastojima u odvozu otpada

Građani povećano odvajaju. Oko 16 000 kućanstava, obiteljskim kućama ići će odvoz jednom tjedno kako bi se oslobodili kapaciteti za interventni odvoz plastike i papira u višestambenim zgradama. Unajmljeni kamioni bit će isporučeni u sljedećih tjedan dana. Količina miješanog komunalnog otpada znatno se smanjila u cijelom gradu. Prilagođavamo se onome što se događa na terenu. Ne želimo plaćati višemilijunske penale zbog neodvajanja i zato smo sustav uveli.