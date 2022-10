Tomašević: Gradu treba dogovor da se sruši ruglo na Maksimiru i izgradi novi stadion

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zajedno sa zamjenicima, Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom od 11 sati održava redovnu konferenciju u prostorijama Gradske uprave.

>> POGLEDAJTE SNIMKU:

>> TIJEK KONFERENCIJE:

Gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima je otvorio još jednu konferenciju za medije. Počeo je s komentarom na ZET, odnosno na ugovor o oglašavanju na tramvajima kazavši da će se s tom praksom prestati.Gradonačelnik je podsjetio na nepovoljne ugovore koje je s privatnim poduzećem potpisala prethodna vlast te dodao da neće dozvoliti da se grad "pretvori u šoping centar".

Nakon uvodnog obraćanja gradonačelnika, obratila se zamjenica Dolenec komentiravši situaciju s agencijskim radovima.

- Cilj je agencijski rad svesti na minimum - dodala je.

Sanirane su 162 odgojno-obrazovne ustanove

Nakon Dolenec obratio se i Korlaet s pripremljenim izlaganjem na temu školstva.

- Cilj ove vlasti jest ulagati u školstvo. Činjenica je da su neki projekti započeti u vrijeme bivše vlasti, ali trebalo je te projekte dovršiti i konkretnije i bolje odraditi. 162 odgojno-obraznovne zgrade su sanirane, a tri su škole kompletno sanirane te jedan učenički dom. Osnovna škola Miroslav Krleža je prva cjelovita obnova nakon potresa. Bila je izuzetno zahtjevna. Druga cjelovito obnovljena škola je Ivana Merza u Ulici Račkoga, a posljednja je obnovljena OŠ Vugrovec-Kašina koja je i obnovljena i nadograđena. Iznimno je složen zahvat u kojem je kapacitet škole gotovo udvostručen. - rekao je Korlaet te prisutnima pokazao nekoliko fotografija i videozapisa na kojima su prikazane obnovljene škole.

Za kraj prezentacije istaknuo je kako je obnovljen i Učenički dom Brune Bušića u centru Zagreba. Nakon priče o obnovljenim školama, kazao je ponešto i o školama gdje su u tijeku radovi. Prva je OŠ Petar Zrinski. Za prosinac je najavljeno i otvaranje Glazbene škole Blagoje Bersa.

- Tijekom 2023. bit će obnovljene Gornjogradska i gimnazija Tituša Brezovačkog, te Prva ekonomska i ŠPUD, ali i dvije posebne škole. U škole se vratilo 1060 učenika, a do kraja godine će ih biti 1672. Vrijednost radova je 366 milijuna kuna, od čega polovica iz EU sredstava, a drugi dio iz NPOO.

Prije pitanja novinara, ponovno se vratio gradonačelnik Tomašević s najavom.

- Kreću radovi u Škorpikovoj u četvrtak. Asfaltirat će se od 13.10 nešto manje od tri tjedna te će se smanjiti propusnost prometnice tako da pozivamo građane da koriste zaobilazne pravce. Nastojali smo skratiti maksimalno trajanje radova - rekao je.

O stadionu

- Moram priznati da mi je ovo jučer nova informacija. Mi vodimo razgovore s Dinamom i do sada je sve bilo u redu jer nikada se nije tražio novac, Dinamo je osigurao novac, a Grad je trebao samo osigurati zemljište za popratne objekte - hotel, podzemnu garažu, itd. Ali zemljište nije čisto, ali to riješavamo s Katoličkom crkvom. - komentirao je Tomašević najavu glasnogovornika Vlade Marka Milića koji je sinoć najavio izgradnju novog maksimirskog stadiona.

Tomašević je dodao da pozdravlja najave za investicije u sportske objekte od strane Vlade RH te podsjetio da i drugi objekti, kao što je Dom sportova vape za obnovu, ali i za druge objekte kao što je bazen u Španskom.

- Mislim da je konačno postignut konsenzus da u Gradu Zagrebu ne treba novi stadion u, recimo Blatu. Ono što Gradu treba je da se sruši ruglo Europe u Maksimiru i izgradi novi stadion, ali i obnovi stadion u Kranjčevićevoj.

O otpadu

Koliko se u Zagrebu odvaja otpada i koliko se plaćaju penali, zanimalo je novinare, a Tomašević je odgovorio kako se penali plaćaju godinama i da to nije novost.

- Međutim, jasno je da će ovaj sustav konačno doprinijeti smanjenju količine mješanog otpada. Još je rano za statistiku, ali već se vide jako pozitivni pomaci. Stari postotak je na oko 30 posto, međutim očekujemo da ćemo jako brzo stići postotke po ciljevima Europske unije, što znači i manje penale. - dodao je gradonačelnik.

Odgovorio je i na pitanje gdje ide otpad.

- To doista sve ide na Jakuševec, ali tamo je distributivni centar gdje se otpad sortira, ali na odlagalište ne ide ništa osim miješanog komunalnog otpada. Biootpad ide na kompostanu i uskoro ćemo pozvati građane da besplatno uzmu kompost koji mogu koristiti za svoj vrt. S druge strane, dok Grad ne sagradi sortirnicu plastika ide privatnicima (CIOS grupi) i to će tako biti dok se Grad ne napravi svoje kapacitete. Papir prodaje Čistoća i time zarađuje. Podsjetit ću da kad smo došli na vlast gubitak Čistoće bio je 200 milijuna kuna, a to se sada konstantno smanjuje. Ne ide sve na istu hrpu, nego ide na daljnju obradu. - rekao je.

Skupštinski zastupnik Renato Petek predložio je da u cijelom gradu idu polupozemni spreminci, a da sve troškove preuzme Grad te da se vrećice dijele širim skupinama.

- Što se tiče prijedloga o dijeljenju vrećica to smo rekli da ćemo napraviti. Revidira se odluka i cjenik. Doista želimo napraviti sustav koji je pravedan i koji nagrađuju one koji odvajaju. Na građanima je da odluče hoće li odvajati, ali oni koji neće plaćat će veću cijenu. To smo obećali kad smo išli na izbore i to sada radimo. Trenutno su kapaciteti Čistoće jako ograničeni, ali s vremenom ćemo ići s pristupom koji je imala Ljubljana, a to je smanjivanje broja odvoza. Tamo se miješani otpad odvozi jednom tjedno. - kazao je, a o polupodzemnim spremnicima ponovno je povukao paralelu s Ljubljanom.

Ponovio je Tomašević još jednom argumente o tome zašto Grad financira podzemne spremnike u centru.

- Polupodzemne spremnike grad ne može staviti umjesto bokseva jer bi to sada jako smanjio broj onih spremnika koji su građani vratili na svoje parcele, zemljišta ili smetlarnike. - istaknuo je napomenuvši da je oko 50 posto spremnika uklonjeno s javnih površina te da Grad na sebe ne bi mogao preuzeti trošak bokseva jer nije ideja da se samo spremnici zatvore u boks, nego maknu s javnih površina.

Pitali su gradonačelnika i što je s plavim vrećicama jer građani javljaju da ih se ne može nabaviti.

- Čistoća je trgovačkim lancima s kojima postoje ugovori poslala 10 milijuna vrećica. U Zagrebu imamo manje od 400 tisuća kućanstava, a prodano je milijun vrećica. Stvari funkcioniraju sve bolje i bolje i s vremenom će se sustav uhodati. - rekao je Tomašević i napomenuo da se to ne odnosi na poslovne korisnike koji plaćaju spremnike po volumenu, a ne po vrećicama.

Na kraju teme o otpadu novinare je zanimalo zašto se novinare ne pusti da javnosti pokažu gdje otpad ide?

- Nemam problema da kamere idu i da građani vide. Vjerujte svaki dan je inspekcija tamo i da je išta protuzakonito davno bi zatvorili. Svjestan sam da treba još ulaganja i infrastrukture Gradu Zagrebu, a to radimo paralelno s novim modelom jer nemamo vremena zato što plaćamo višemilijunske penale. - odgovorio je Tomašević.

Zapostavlja li se odvoz plastike i papira zbog povećanog odvoza miješanog otpada u centru?

- Ne.- odgovorio je više puta kratko Tomašević spomenuvši Čistoća radi da se odvozi češće.

O staračkim domovima

- Gradski domovi za starije i nemoćne su višestruko jeftiniji od privatnih domova u Gradu. Već jednom smo odbili prijdelog povećana cijena i taj smo gubitak pokrili iz proračuna. U ovom rebalansu koji ide u četvrtak predvidjeli smo veći iznos za Domove za starije.

O rebalansu i novom zaduženju

Grad se zadužuje za 300 milijuna kuna, a Tomašević je prvo komentirao rebalans kojim se proračun povećava za 721 milijun kuna, odnosno nekoliko posto, prvenstveno zbog inflacije.

- Povećale su se i cijene građevinskih radova, svaka kapitalna investicija je otišla gore za barem 10 posto, tako da bih rekao da smo još dobro i prošli. Nešto malo smo povećali i prihode i iz EU fondova. Netočno je da su se smanjila kapitalna ulaganja, o čemu svjedoči i prezentacija na početku o ulaganjima u školstvo. Štoviše, povećala su se ulaganja, a još čekamo novac od Vlade iz NPOO-a. Što se tiče APIS-a ide se u realizaciju njegove prodaje, a s Vladom će se razgovarati i o faziranju projekta Srebrnjak te moramo vidjeti je li na taj način isplativije i kakve su mogućnosti da se prijavi projekt u sljedećoj perspektivi i kakvi su tu rizici za Grad Zagreb jer u slučaju duga. - rekao je.

U što se ulaže tih 300 milijuna kuna za kojih se zadužuje Zagreb.

- To je kredit za kapitalne projekte koji se podiže svake godine gotovo u istom iznosu. Ništa tu nije dramatično i dalje Grad Zagreb drži svoj kreditni limit pod kontrolom, a posebice je za to bilo bitno refinanciranje duga Holdinga. - dodao je.

Na kraju, ponovno je stiglo pitanje o reklamnim kampanjama za tramvaje.

- Ugovori su na nekoliko mjeseci za reklamne kampanje, a ugovor s tvrtkom koja oglašava na tramvajima je sklopljenan pet godina, a taj ugovor u sljedeća tri mjeseca će se moći konzumirati i nakon toga nema novih reklama. Vizualno zagađenje u Gradu nećemo tolerirati. Radimo to s kantama, radimo i s tramvajima i autobusima. - zaključio je Tomašević

>> RANIJE:

I ovoga utorka Tomaševića su dočekača brojna pitanja, a jedno od najvrućih političkih pitanja u ovome trenutku jest suradnja na gradskoj razini sa SDP-om budući da se 16. sjednica Gradske skupštine održava u četvrtak, točnije, za svega dva dana, a novi sporazum, nakon raskida suradnje na prošloj sjednici u rujnu, nije potpisan.

Tomašević je ranije izjavio kako vjeruje da sa suradnjom neće biti problema, iako prvi sljedeći pravi test stiže već na prvoj točki dnevnog reda, odnosno planiranom rebalansu proračuna te zaduženju Grada od čak 300 milijuna kuna za čitav spekar proračunskih potreba od kapitalnih projekata, preko održavanja cesta i obnove do izvršavanja javnih potreba u kulturi.

