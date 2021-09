Tomašević je imenovao novo Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece i mladih

Zagrebački gradonačelnik od 11 sati u prostorijama Gradske uprave zajedno sa suradnicima održava redovnu tjednu konferenciju za medija. Odgovarat će pri tom i na pitanja novinara, a aktualne teme su, osim poplave u Selskoj i cijeloj Trešnjevci, i nadolazeća sjednica Skupštine te zapošljavanja novih gradskih pročelnika i druga imenovanja. Tijek konferencije od 11 sati pratite u nastavku teksta.

- Ispričavamo se svim građanima koji žive u Selskoj ulici - započeo je konferenciju Tomašević, koji je jutros posjetio poplavom pogođenu ulicu, a sad je ponovio da se na tom području povećano gradi. Šteta će biti pokrivena od strane police osiguranja, dodao je. Što se tiče uzroka poplave, vjerojatno je povezana s onom u nedjelju jer se radi o magistralnom cjevovodu. Zbog toga je došlo i do pucanja, kaže. Što se tiče sanacije ceste, ponovno se ispričao građanima zbog prometnog kolapsa koji je nastao poplavom jedne od najprometnijih ulica u gradu.

- Što se tiče južnog dijela ulice, taj dio bi trebao biti otvoren sutra navečer,a sanacija će uskoro krenuti na sjevernom dijelu ulice uskoro, pa je plan da se otvori do kraja tjedna - dodao je Tomašević. Radi se o starom cjevovodu, ponovio je, koji je bitan za vodooprskbu cijelog zapadnog dijela Zagreba.

- Čuo sam se s ministrom Ćorićem oko povlačenja EU fondova za daljnju modernizaciju vodooprskrbne mreže kako bi smanjili gubitke u cijevima i prevenirali ovakve situacije. Sutra popodne ćemo imati sastanak - rekao je.

Komentirao je i trostruko ubojstvo koje je zgrozio javnost te apelirao na medije da se detalji posljednjeg ispraćaja ne objavljuju medijima, te da sahrana bude u krugu obitelji.

Zamjenica Danijela Dolenec prešla je na tekuća pitanja, pa je objavila da je prošli tjedan raspisan natječaja za novog direktora Zagrebačkog Velesajma. Traži se pet godina upravljačkog iskustva i program za strateški razvoj ZV-a. Otvoren je do 9. listopada. Komentirala je i novi rating grada Zagreba, odnosno kako je potvrđen njegov rejting, ali su njegovi izgledi promijenjeni - stabilni su.

- To je pozitivan signal prema financijskim instituacijama - rekla je.

Razriješeno je upravno vijeće Poliklinike i imenovali novo Upravno vijeće. Predsjednica je sada Gordana Keresteš, redovna profesorica na Katedri za razvojnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a članice su Andrea Jambašić Sakoman, psihijatrica na Vrapču te Lora Vidović, bivša pučka pravobraniteljica", otkrila je Dolenec.

Gradonačelnik je rekao da ne može tvrditi da cijevi više neće pucati.

- Nije samo ovdje potrebna investicija, nego na području cijelog grada. Ima puno primjera gdje su potrebne nove investicije - kaže Tomašević dodavši da definitivno nije dobro jest kad se grad razvija, a to ne prati infrastruktura. Kad imamo nove zgrade koji se priključuju na istu odvodnju i vodoopsrkbu, to nije dobro. U svakom slučaju, mi ćemo se baviti da se to istraži do kraja, pa ćemo imati jasnije uzroke kroz neko vrijeme, odgovorio je na pitanje koji je točno uzrok pucanja magistralnog cjevovoda.