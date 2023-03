Udruga LePas na Facebooku podijelila da imaju ogromna dugovanja: 'Poraženi smo i slomljeni'

Članovi Udruge za dobrobit i zaštitu životinja LePas spasili su brojne četveronošce, omogućili im normalan život i izvukli ih iz svih nedaća koje im je priredio čovjek. Ipak, objavom na Facebooku otkrili su kako je dugovanje prema Veterinarskom fakultetu, gdje su liječili svoje štićenike, doseglo više od 4 i pol tisuće eura.

-Dušu sam ovih dana isplakala, od bolova, nemoći, straha, od činjenice da ovaj put neću moći pronaći neko čarobno rješenje i sve nas skupa izvući iz ovoga, od spoznaje da dalje više definitivno nećemo moći ni koraka- napisali su iz Udruge u objavi.

Naime, prepričavaju kako im se za podmirenje računa u iznosu od 10 tisuća kuna, koji je izdan 2021., javio čovjek koji je obećao da će sve biti riješeno.

-To je jedan jedini račun. Račun za našu Survi i sve njene operacije kojima joj je genijalan tim veterinara spasio život i omogućio joj da danas bude sretna, da hoda na svoje 4 noge, da se više ni u najgorim snovima ne mora prisjećati horora koji su joj kao štenetu od jedva 3 mjeseca priuštile ljudske ruke- prisjetili su se.

Ipak, taj račun nikad nije plaćen, a čovjek koji je obećao da će sve platiti nije se nikad javio te je izignorirao sve poruke i pozive

-Dolazimo do toga da smo prema VEF-u ukupno dužni 4586,49 eura, da smo potpuno poraženi i slomljeni moralno i fizički, da ne vidimo izlaz, da, čak štoviše, ovaj put vidimo samo zid i kraj, i da smo si na kraju dana za to krivi sami. Ali, kome su krivi oni koji se nazivaju našim štićenicima? To je ono što nas boli, što ubija, što izaziva očaj- podijelili su iskreno te dodali da osim dugovanja prema VEF-u postoje i drugi troškovi s kojima se moraju nositi poput prehrane i računa u drugim ambulantama.

Ukoliko želite pomoći Udruzi LePas, možete im pomoći uplatom na račun:



IBAN: HR3923600001102884721

SWIFT: ZABAHR2X

PAYPAL: udruga@lepas.hr

KEKSPAY: 0981397298