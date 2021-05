U Zoološkom vrtu danas možete saznati sve o pticama selicama

Obilježava se Svjetski dan ptica selica, a tom prigodom zagrebački zoološki vrtz pripremio je poseban program. Do 18 sati posjetitelji maksimirskog vrta moći će pronaći mnogo zanimljivosti o tim posebnim pticama do 18 sati, i to u edukativnom kutku gdje će se, među ostalim, govoriti o razvoju ptića, zainteresirani će izbliza moći proučiti perje, jaja, gnijezda i preparirane životinje. Edukatori koji će posjetiteljima govoriti o selidbama ptica, razotkrit će načine kako se ptice orijentiraju, a posebno poučna priča bit će ona kako zaštititi ptice od kolizije sa staklenim površinama. Djeca će moći zaigrati i nekoliko igara – Križić-kružić, Gnijezdo sa stotinu jaja i Put ptica selica.

- Na svaki puni sat posjetitelji se kod glavne blagajne mogu uključiti u obilazak Abeceda ornitologije tijekom kojega će ih edukator upoznati sa čudesnim svijetom ptica. Za sudjelovanje u tom programu nije potrebna najava, a broj sudionika određuju aktualne epidemiološke mjere - kažu u ZOO-u.

Pjevajte, letite i jedrite poput ptice! – tema je ovogodišnjeg Dana ptica selica koji je posvećen podizanju svijesti javnosti o pticama selicama i potrebi međunarodne suradnje kako bi ih se očuvalo. Naglasak je stavljen na ptičji pjev i njihov let koji diljem svijeta nadahnjuju i povezuju ljude koji rade na zaštiti ptica selica i njihovih staništa. Ptice selice smatra se i svojevrsnim veleposlanicima prirode jer ne samo da spajaju razna mjesta diljem planeta, nego i povezuju ljude s prirodom. Ovogodišnji Svjetski dan ptica selica poziva ljude da se povežu s prirodom slušajući i gledajući ptice gdje god da jesu. Ptice selice se mogu naći svugdje – kako u prirodi, tako i u gradovima.