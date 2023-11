Posebna regulacija prometa u Zagrebu: Uskoro starta poznata utrka, imamo detalje

Omiljena zagrebačka kostimirana utrka Zagreb Advent Run održat će se u nedjelju 10. prosinca sa startom u Radničkoj ulici ispred hotela Hilton Garden Inn u točno u podne.

Staza kojom će prolaziti na tisuće kostimiranih trkača prolazi strogim centrom grada zbog čega će na snazi biti i posebna prometna regulacija cestovnog, ali i tramvajskog prometa i to od 11.30 do 14 sati.

Foto: Zagreb Advent run

Tako će u razdoblju od 11.30 do 13.30 za sav promet biti zatvorene Ulica kneza Višeslava, Trg žrtava fašizma, Zvonimirova od Bauerove do Trga žrtava fašizma, Ulica popa Dukljanina, Franje Račkog, Draškovićeva od Jurišićeve do Vlaške, Vlaška od Smičiklasove, zatim Šoštarićeva, Trg Josipa Langa, Ribnjak, Medveščak od Ribnjaka do Mihaljevca u oba smjera, Sinkovićeva ulica, Gupčeva zvijezda, Kristijanovićeva, Ksaver, Jandrićeva, Palmotićeva, Jurišićeva, Praška, Trg Nikole Zrinskog, Teslina, Berislavićeva, Boškovićeva, Ulica kralja Držislava te Draškovićeva od Ulice Pavla Hatza.

Foto: Zagreb Advent run

Za to vrijeme neće prometovati ni tramvajske linije koje prolaze Trgom bana Jelačića, Trgom žrtava fašizma, Kvatrićem te one koje prometuju do Mihaljevca.

Radnička cesta na dijelu od Vukovarske do Držićeve, kao i Zoranićeva, Zahorova, Ivana Bunića Vučića i Hektorovićeva, za sav promet će biti zatvorene od 8 do 15 sati.

VEZANI ČLANCI:

Organizatori sugrađane mole za razumijevanje te da se u navedenim periodima pridržavaju uputa policijskih službenika, redara te postavljene privremene prometne signalizacije.