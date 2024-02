U Veliku Goricu stižu omiljeni likovi iz video-igara, sprema se i veliko natjecanje u Cosplayu

Ljubitelj ste Marvela, "Gospodara prstenova” ili “Ratova zvijezda” i oduvijek ste maštali da se uživo možete podružiti s vašim omiljenim likovima iz filmova i video igara? U tom slučaju svratite danas i sutra do Velike Gorice koja po prvi put postaje domaćin manifestacije koja će oduševiti posjetitelje svih uzrasta.

Naime, u Osnovnoj školi Eugena Kumičića te u šatoru u Parku dr. Franje Tuđmana, u suradnji GEEK Cluba i velikogoričke Turističke Zajednice, organizira se prvi festival znanstvene fantastike pod nazivom "GEEK Con".

– Ovo je sjajna prilika za ljubitelje “Gospodara prstenova”, “Ratova zvijezda” ili Marvela da provedu vikend u uzbudljivom okruženju geek kulture i zabave. Sudionici mogu očekivati širok spektar sadržaja, od natjecanja za cosplay do panela i radionica o posljednjim novostima iz pop kulture, znanosti i VFX-a, no brojne su i druge atrakcije koje festival donosi – ističu organizatori festivala na koji je besplatan ulaz za djecu do 14 godina, dok ulaznica za odrasle stoji pet eura.

VEZANI ČLANCI:

U sklopu festivala za ljubitelje znanstvene fantastike koji će obuhvatiti razni gejmnig sadržaj, velik naglasak stavlja se i na natjecanje u Cosplayu, inače hobiju u kojem sudionici zvani cosplayeri nose kostime i modne dodatke kako bi utjelovili određeni lik.

– Veliki i mali ljubitelji video-igara moći će se tako družiti i fotografirati sa svojim najdražim likovima iz video-igrica. Napravite dobru fotku i podružite se uživo s video-likovima za koje ste mislili da ćete vidjeti samo u igricama i filmovima kao što su “Ratovi zvijezda”, “Gospodar prstenova”, “LOL-a” i slično – dodaju iz organizacije.

Natjecanje u Cosplayu koje se danas i sutra održava u Velikoj Gorici najveće je dosadašnje natjecanje u regiji, a na programu festivala je i igranje video igara na brojnim PlayStation 5 konzola te VR uređajima koji će posjetiteljima pružiti priliku da "urone" u igricu i osjećaju se kao da su oživjeli glavnog lika igrice.

U sklopu festivala posjetitelji mogu zaigrati i jednu od najpoznatijih društvenih igara na svijetu, "Dungeons & Dragons", koja broji milijunske obožavatelje diljem svijeta. Na festivalu će sudjelovati dvije udruge koje će tijekom dana voditi D&D radionice u kojima će posjetitelji učiti o igri te kako je dobro igrati.

VEZANI ČLANCI:

U Veliku Goricu ovog vikenda stižu i učenici iz susjedne Sisačko-moslavačke županije, odnosno učenici Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak, a kako bi prezentirali video-igre koje su sami kreirali.

– Prvi gaming inkubator u Hrvatskoj, koji je fokusiran na sektore metalne industrije i industrije razvoja video igara, također će biti jedna od atrakcija na GEEK Conu ovog vikenda. Ispred Inkubatora u Velikoj Gorici, vođenjem radionice, gostovat će Dominik Cvetkovski koji se bavi razvojem igara već više od 15 godina. Dominik je bio glavni stručnjak za edukaciju u PISMO Inkubatoru za Unity, gdje je u žargonu nazvan "prvim gamerom Novske" – najavljuju organizatori.