U utorak završava mirenje sindikata i Holdinga, iz Grada poručuju: 'Ne treba dolijevati ulje na vatru'

U sljedećem tjednu bit će poznato je li postignut dogovor između sindikata Zagrebačkog holdinga i Uprave jer proces mirenja završava do kraja ovog mjeseca. A sljedećeg tjedna, očekuje se i početak pregovora radnika, sindikata i uprave u Čistoći koji su prošloga tjedna okončali svog četverodnevni štrajk. Sve se češće u javnom prostoru spominje i novi štajk kojem bi se mogle pridužiti i ostale podružnice, ukoliko ne dođe do dogovora.

- Mirenje je u tijeku i svi su predani dogovoru. Za uspješnost ovakvih procesa bitno je ne dolijevati ulje na vatru - poručuje glasnogovornica zagrebačke Gradske uprave Dinka Živalj.

Brojni stanovnici metropole strepe kako će doći do daljnjeg poskupljenja komunalnih usluga, no hoće li i do kolikog poskupljenja doći u ovom trenutku nije moguće reći jer pregovori s Čistoćom nisu još počeli, a trajat će do kraja veljače te će se ovisno o ishodu znati hoće li i koliko to utjecati na cijenu usluga u gradu.

- Čistoća se financira isključivo iz vlastitih prihoda i Uprava cijelo vrijeme vodi računa o balansu između plaće koju radnici Čistoće trebaju dobiti za svoj pošteni rad i iznosa koji građani mogu platiti za komunalne usluge - istaknula je glasnogovornica.

Glede mirenja koje završava u utorak, glasnogovornica Živalj demantirala je navode da se radi o "tajnim pregovorima" kazavši kako razgovori u sklopu mirenja koje je zakonski definirano, traju već mjesecima.

- Sindikati su tražilu linearno povećanje plaća (jednako za sve zaposlenike), a Uprava ZGH je inzistirala da zaposlenici s najmanjim primanjima dobiju najveću povišicu. Slijedom toga je Uprava prošli mjesec donijela jednostranu odluku o povećanju plaća i naknada za prosječno 7.5% - od 13% za one s najnižim primanjima do 5% za one s najvišim. Nakon toga su sindikati pokrenuli proces mirenja koji je započeo ranije ovaj mjesec, i koji sada teče sukladno zakonskoj proceduri. Mirenje je zakonom definirano kao povjerljiv proces, a vodi ga ovlašteni miritelj. Sve se odvija po jasno definiranim pravilima - kazala je Živalj.