U centru Zagreba posađena palma, ubrzo zatrpana smećem: 'Dragi susjedi...'

Jeste li znali da Zagreb ima palmu? Prizor egoztike tipičan za južnije krajeve moguće je vidjeti u na uglu Smičiklasove i Martićeve ulice, a zbog promjene klime i sve toplijeg vremena Palma uspješno odolijeva vremenskim uvjetima u metropoli, no izgleda da ne odolijeva najbolje ljudima.

Naime, netko od prolaznika ili stanara u centru Zagreba odlučio je oko zelenila i palme nabacati otpad i tako zelenilo pretvoriti u svojevrsnu kantu za smeće na otvorenom. Na to je svojom Facebook objavom ukazala i novinarka Maja Sever.

– Crtica o Zagrepčanima i Zagrebu. Imamo tu jednu palmu na ćošku Martićeve i Smičiklasove. Nemam pojma kome je palo na pamet da posadi palmu usred Zagreba, ali ona preživljava i veseli me. Dragi susjedi uljepšali su je žutim vrećama (sinoć nije bio termin plastike, mekdonaldsom i sl. Neke su stvari zaista pitanje vlastite odluke, pristojnosti i ljubavi. Briga me za gradsku vlast, no neke stvari su dio svakodnevnog osobnog izbora – napisala je Sever u objavi koja je u kratkom vremenu prikupila brojne reakcije.

I dok se neki zgražaju nad nekulturom pojedinaca, drugi pak ističu da je problem u organizaciji odvoza otpada te odgovornom drže gradsku vlast, iako u komentarima postoje i oni koji ističu da je ovo stvar osobne kulture građana kojoj ne mogu pomoći gradske politike.