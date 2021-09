Trešnjevka zbraja štetu: 'Poplava nam je sve pretvorila u smeće, još će se to danima čistiti'

Više od 30 godina rada u nekoliko im je sati otišlo “niz rijeku”. I to doslovno jer je Crikvenička, ulica na Trešnjevci u kojoj imaju knjigovodstveni servis, jedna od onih koje su “plivale” kad je u nedjeljno jutro pukla magistralna cijev u Selskoj. Računala, registri i dokumenti više od 40 klijenata za koje vode knjige, namještaj, ali i kompletan ured, neuporabljivi su nakon što su satima plivali u vodi od metar i pol. Požalila se tako knjigovotkinja Iva Benković kad smo jučer obilazili i dalje mokar, blatnjav i raskopan teren.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Radit će na cesti do četvrtka

– Živimo u Novom Zagrebu tako da u trenutku poplave ovdje nije bilo nikoga. Nazvala nas je susjeda i odmah smo odjurili u Selsku. Mislili smo da ćemo uspjeti nešto spasiti ručnicima i kantama, ali dočekao nas je prizor kakvom se nismo nadali. Nismo mogli ni ući u ured dok nisu došli vatrogasci ispumpati vodu jer bismo se utopili – opisuje I. Benković dok u čizmama gaca po blatnjavoj ulici i stavlja vlažne papire u prenatrpan auto.

A to je već, dodaje, treća tura “smeća” koju voze u dva auta. Šteta im je, procjenjuje, više od 70.000 kuna; samo softver s kojim su radili vrijedi 10.000, a tu su i računala, ormari, stolci, stolovi, podovi, vrata...

– Nadamo se da ćemo s diskova uspjeti spasiti neke podatke jer u suprotnome možemo komotno zatvoriti ured. Još nije bio nitko od popisivača štete, ali nadamo se da će što prije doći – kaže knjigovotkinja koja je posao naslijedila od majke, a sad se boji da će se morati oprostiti od njega.

Od jučer nisu prestali čistiti ured, a još, govori uzimajući metlu u ruke, imaju sigurno nekoliko dana pranja i sortiranja stvari. Nikad nisu mislili da će to doživjeti, a sada se, ističe, boje da bi se nešto takvo moglo i ponoviti. A nisu oni jedini. Strah se uvukao pod kožu i Ljiljani Šparovec koja živi u Grobničkoj 22.

– Suprug i ja smo spavali pa čuli neko šuštanje. Mislili smo da pada kiša, sve dok on nije otišao provjeriti. Čitavo nam je dvorište već bilo pod vodom. Srećom nemamo podrum ili suteren pa voda nije ušla u kuću. Našu ulicu i najmanja kiša poplavi, ali u nedjelju smo ostali šokirani jer se nečemu takvom nismo nadali. Stala sam na balkon i vidjela ljude kako se bore s rijekom koja je tekla niz ulicu. Užas – prisjeća se Lj. Šparovec dodajući kako njima nije velika šteta jer su im se namočile tek stvari koje nemaju neku vrijednost, poput kanti i metle.

Upućuje nas potom k susjedi Mariji Baloš, koja živi preko puta, a ondje odmah shvaćamo i zašto. Dvorište je puno namještaja i madraca koje je voda uništila.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Voda je bila 60 centimetara visoka. Bili smo poplavljeni već pet ili šest puta, ali nikada ovako. U međuvremenu smo kupili i pumpe jer, kad je god neka velika kiša, kuća i dvorište su nam kao bazen, ali u ovom slučaju nisu pomogle – govori nam M. Baloš i pokazuje nam hrpe stvari kojih će se morati riješiti jer su prljave i pune vlage.

Većina je stanovnika uspjela izbaciti neželjenog gosta, u ovom slučaju vodu, iz svojih domova, no priča tu nije gotova jer problema još ima. I radnici Čistoće koje smo sreli na terenu govore da imaju pune ruke posla. Kamionima su prali ulice, ističu, no trebat će ih ponovno jer se blata teško riješiti. Selska je pak i dalje zatvorena za promet na dijelu od kazališta Trešnja do križanja s Ozaljskom.

Na licu mjesta u oblaku prašine izbrojili smo šest kamiona i tri bagera koji su se borili s popravkom ceste na punktu gdje je pukla cijev. Voda je tako sukljala da je izdigla asfalt i stvorila rupu, a potom su je još morali dodatno iskopati kako bi došli do problematične cijevi. Danas je pak zatrpana šljunkom, a intenzivno se reparirao ostatak ceste koja je bila oštećena. Prema informacijama iz Grada, radit će se na Selskoj do četvrtka.

Prijavite se u ViO

Najavljeno je u nedjelju da će na teren izići i popisivači štete, koja će se, kako je kazao zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, pokriti novcem od police osiguranja koju Vodoopskrba i odvodnja (ViO) ima ugovorenu preko Holdinga. Pitali smo jučer i kakva je točno procedura te imaju li prve, okvirne procjene štete. Kazali su kako se ljudi čija je imovina oštećena trebaju javiti u ViO, a oni će ih zatim povratno kontaktirati. Zasad su, istaknuli su, zaprimili deset prijava.

– Po zaprimljenim prijavama će se kontaktirati stranke i iste prijavljivati osiguravajućoj kući koja će putem procjenitelja izići na uviđaj nakon što ViO podnese prijavu. Iznos štete ovisi o procjeni ovlaštenog procjenitelja osiguravajuće kuće – poručuju iz Vodoopskrbe i odvodnje te pozivaju i ostale oštećene s Trešnjevke da se jave.

Nerijetki strahuju i od ponavljanja takve situacije jer su cijevi po čitavom gradu stare i dotrajale pa se pitaju i kad će napokon doći na red veliko ulaganje u zamjenu mreže kao što to, primjerice, HEP Toplinarstvo trenutačno radi s vrelovodnim sustavom. A kako je u nedjelju kazao Marin Galijot, direktor Vodoopskrbe i odvodnje, u tijeku je izrada dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda od Jadranskog mosta, čija će priprema trajati oko dvije godine, nakon čega će se raspisati i javni natječaj za rekonstrukciju.