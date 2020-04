'Treba prenamjeniti prometne površine kako bi se ublažile posljedica Covida-19'

Proširiti privremeno pločnike, uspostaviti privremene biciklističke trake, premjestiti biciklistički promet na kolnik u ulicama preuskim za odijeljeni promet, uspostaviti „otvorene ceste“ za pješake i bicikliste, reprogramirati tipkala na semaforima na ova skupina ne moraju tražiti zeleno svjetlo i pritiskati tipku, privremeno smanjiti brzine u većini stambenih i netranzitnih ulica na 30 kilometara na sat i 50 u ostatku grada te proširiti mreže stanica javnih gradskih bicikala. Ukratko su ovo zahtjevi Sindikata biciklista jer su se građani, kako ističu, zbog "koronakrize" i potresa okrenuli ovoj vrsti prometa.

"Regulacija i prostorna podjela prometnica nije prilagođena za te primjetne promjene u izboru prijevoznih sredstava. Da bi se održao preporučeni sigurnosni razmak prilikom kretanja, a istovremeno zadržala sigurnost u prometu, hitno je potrebna nova privremena regulacija i preraspodjela prostora na gradskim prometnicama”, navode u Sindikatu biciklista.

Nužnost prenamjene dijelova kolnika u pješačke i biciklističke površine najizraženija je u području zagrebačkog Donjeg grada gdje je nakon razornog potresa povećana opasnost prilikom kretanja pločnicima zbog pada oštećenih dijelova zgrada. Rješenja već postoje, dodaju, ona su jednostavna, kreativna i njihova provedba nije vremenski niti financijski zahtjevna.

"Berlin i Budimpešta, primjerice, već unazad par tjedana prenamjenjuju dijelove kolnika u isključivo biciklističke trake. Beč je nastavio širiti svoje zone smirenog prometa u ulicama stambenih četvrti. Ovaj im se tjedan pridružio i Bruxelles koji je unutar cijelog centra grada uveo ograničenje brzine od 20 kilometara na sat i dao apsolutnu prednost pješacima za kretanje čitavom površinom ulica dok Milano najavljuje proširenje pješačkog i biciklističkog prostora u čak 35 kilometara prometnica u narednim mjesecima", objasnili su u sindikatu.

Razlog tomu je da, dodaju, građani koji možda do sada nisu koristili bicikle i u nuždi mijenjaju način prijevoza kao i oni koji od ranije bicikliraju, trebaju jednostavne i sigurne rute za dolazak na odredište.

"Pješaci također trebaju više prostora na pločnicima kako bi održali sigurnu udaljenost. To je jedini način za sigurno kretanje dostupan većini. Takve mjere također doprinose manje naglom porastu putnika u javnom prijevozu jednom kada se on ponovno pokrene po rjeđem rasporedu", mišljenje je sindikata.

Privremena prenamjena rubnih traka, objašnjavaju, na avenijama i višetračnim ulicama u posebne staze za bicikliste oslobađa čitav nogostup pješacima, omogućava sigurniju vožnju biciklistima, te usporava automobilski promet na prihvatljive razine.

"To omogućava sigurnije odvijanje prometa za sve sudionike, uz naglasak na one najranjivije. Također, takve će mjere doprinijeti manjoj gustoći putnika u javnom prijevozu jednom kada se on ponovno pokrene", zaključuje Sindikat biciklista.