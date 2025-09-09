Tomašević: Početkom iduće godine mogli bismo usvojiti izmjene GUP-a Sesvete

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom posjetit će novoizgrađeni Dječji vrtić Leptir - Područni objekt Cerje, koji je krenuo s radom ovaj mjesec te nakon toga održati redovnu konferenciju za medije.

– Imamo 25 odgojnih skupina, 528 djece i oko 140 zaposlenika, a ovaj objekt pridonio je zapošljavanju na još sedam radnih mjesta na neodređeno radno vrijeme. Imamo dvije jasličke skupina, brojimo 37 djece, a otvorenjem ovog objekta upisali smo svu djecu jasličke dobi koja su bila prijavljena u redovnom upisnom roku – kazala je ravnateljica Ines Benčić.

– Drago mi je da astavljamo s ovim trendom otvaranja dječjih vrtića ove jeseni, bili smo prošli tjedan u Svetoj Klari. Ukupna vrijednost radova na ovom vrtiću je iznosila 1,7 milijuna eura, jako je puno sprava, lijep je prostor za dječju igru...Od 1,7 milijuna eura većina je došla iz gradskog proračuna, a oko 14 ili 15 posto je došlo iz EU fondova – kazao je Tomašević. Sesvete su četvrt s najvećim brojem zahtjeva roditelja za smještaj djece u vrtićima, dodao je.

– Drago mi je da smo u dvije godine otvorili čak šest novih objekata, kapaciteta 32 skupine i trenutačno ih pohađa 630 djece. Naravno, nećemo tu stati. U planu nam je otvaranje još dva vrtića u ovom dijelu grada, u Novom Brestju i u Sesvetskim Selima, za ukupno 10 skupina – istaknuo je. U Remetincu, dodao je, počinje izgrdanja vrtića, gradi se u Podbrežju, Stenjevcu, Borovju, nabrojao je. – Želimo da djeca mogu ići u vrtić u svom kvartu – naglasio je Tomašević.

Gradski dječiji vrtići, kazao je, postaju najveći sustav u Gradu, uskoro će prestići i zaposlenike cijelog Holdinga, napomenuo je Tomašević. – Drago mi je da smo poželjan poslodavac, ida uspjevamo to pratiti. Svake godine povećavamo plaću i ponosan sam da se cijena vrtića nije digla unatoč inflaciji – rekao je.

Novinare je zanimalo što je sa školama u Sesvetama. – U cijelom Zagrebu je nadležni ured mapirao potrebe vezano za prelazak na jednosmjensku nastavu, i te su potrebe, bez pretjerivanja, ogromne. Najveći broj škola radi u dvije smjene i u urbanom tkivu gdje nema parcela za nove škole. Na nekim rijetkim mestima se to pitanje može rješavati izgradnjom potpuno novih škola, no susreli smo se s potrebom da parcelu svake postojeće škole detaljno analiziramo i pronađemo načina da ju povećamo, i to radimo i u Sesvetama. Mogu reći da imamo ishođenu i projektu dokumentaciju i suglasnost resornog ministarstva za europska sredtsva, tiču se OŠ Ivana Granđe i OŠ Vugrovec - Kašina. Pripremamo i projekte dogradnje u OŠ Sesvetska Sela i OŠ Sesvetski Kraljevec, tu imamo dobru situaciju jer je parcela u našem vlasništvu pa mislim da nema prepreka da na vrijeme prijavimo za Eu sredstva. I onda nam ostaje OŠ Sesvete gdje imamo kompliciranu imovinsko-pravnu situaciju što znači da ju možda nećemo stići prijaviti na EU sredstav, ali ćemo svejdno raditi to. Sve što se može ćemo pokušati ugurati u NPO, a što ne budemo mogli prijaviti u roku, obvezat ćemo se kroz proračun – kazala je Dolenec.

Kvaliteta obrazovanja, dodala je, najbitnija je. – Za sada je to ogroman infrastrukturno-logistički građevinski pothvat, koji će trajati sigurno tri do pet godina. Citirat ću našeg pročelnika, za svaku pojedinu školu, mislimo da imamo rješenje i novac ćemo osigurati. Ostaje samo pitanje truda i vremena – naglasila je.

– U četvrtak imamo sjednicu Skupštine gdje će, vjerujem, biti izglasane izmjene GUP-a. Međutim, paralelno s time radimo i na izmjenama GUP-a Sesveta s istim ciljevima, povećanja prostora društvene namjene za gradnju vrtića, domova zdravlja, vatrogasne postaje i slično. Ono što mogu najviti je da smo pri kraju s izmjenama i da ćemo imati prvo predstavljanje od strane izrađivača u listopadu, a nakon toga bi krenuli u javnu raspravu, a očekujemo da bi početko sljedeće godine usvojili izmejene GUP-a Sesvete. Moram reći da nam za taj GUP ne treba suglasnost resornog ministarstva – rekao je Tomašević.

Najavili su već, dodao je, koncert u čast Gabi Novak, Arsena i Matije Dedića. – Danas ćemo objaviti detaljan program. Ante Gelo je umjetnički voditelj cijelog programa, jako puno izvođača se odazvalo, pozivam sve da dođu na koncert koji je glazbeni mozaik. Nastupit će Zdenka Kovačiček, Darko Rundek, Drago Diklić, Ksenija Erker, Jasna Zlokić... – naveo je.

Novinare je zanimalo hoće li Grad ograničavati mjesto i vrijeme gdje će se prodavati alkoholna pića. – Voljeli bismo, prije nego iziđemo u javnost sa stavom, razgovarati s koalicijskim partnerima o tome. Postoje razlozi za i protiv – kazao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je upitan da komentira činjenicu da je Petar Pripuz dobio dopuštenje za neboder od 20 katova. – Pripuz s kojim je bilo više javnih obračuna je došuštenje za neboder dobio još 2019. Naime, prije šest godina je Skupština izglasala taj neboder kao gradski projekt, što znači da su pravila GUP-a izuzetak. Budući da je tadašnja vlast to izglasala, dozvole se moraju izdati po tim odlukama. To nije nešto na što ja smijem utjecati. Izmjenama GUP-a takve se stvari više neće moći dogoditi jer gradski projekti neće moći biti za privatne investicije već isključivo za javne investicije – objasnio je. Zato su, naglasio je, išli u izmjene GUP-a, da se takve stvari zaustave.

Stanari Gračana žale se na kamionski promet koji prolazi do privatnog gradilišta, kažu da se unišatav nedavno obnovljena cesta kojom je zabranjen kamionski prolaz, a investitor nije ishodio dozvolu pa je gradonačelnik upitan da komentira. – Nemam informacija o tome, provjerit ćemo s nadležnim uredima i odgovoriti onda – rekao je.

Novinare je zanimalo i jesu li vladajući podlegli pritiscima udruga CESI i Status M kada su odlučili uvesti seksualnu edukaciju. – Ukoliko ste pratili kampanju, znate da je to dio našeg izbornog programa. Imenovali smo stručno povjerenstvo s ciljem da se kroz vrijeme razvije kvalitetan program zdravstvenog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole. Puno je očitih razloga zašto je to potrebno, mentalno zdravlje je tema koju djeca sama biraju kada mogu obraditi neke teme, pitanja zdravih stilova života, tu su i pitanja ovisnosti o mobitelima, kockanju...a tu je i pitanje spolnog zdravlja. Zašto ranije nismo to stavili u program, zatp što smo puno uložili u građanski odgoj i obrazovanje. Kada kukrikularne inicijative rade gradovi, a to je inače nadležnost države, to su dodaci. Nešto što predstavlja dodatnu obavezu za djecu – rekla je Dolenec.