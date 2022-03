Tomašević: Konačno će se zatvoriti farme svinja na Jakuševcu

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak za prosvjed Jakuševčana ispred Gradske uprave kako mu nije jasno da sada počinju ti prosvjedi, nakon što 20 godina ništa nije učinjeno da se to odlagalište zatvori, te je najavio konačno zatvaranje farmi svinja na Jakuševcu.

Gradonačelnik je poručio i kako bi trebalo pitati sve Jakuševčane i prosvjednike podupiru li da se konačno, nakon 10 godina, poštuje Odluka o komunalnom redu, koja zabranjuje farme svinja u Jakuševcu. Podsjetio je da su mnogi građani Jakuševca i okolnih naselja kupili stanove u stambenim zgradama na tom području jer im je obećano da će se farme svinja zatvoriti.

"Odluka o komunalnom redu u tom smislu se krši već 10 godina. Mi ne mislimo više tolerirati da se ona krši i mislim da će to biti prvi korak da se doista neugodni mirisi u tom dijelu grada prekinu", poručio je Tomašević, te upitao prosvjednike i građane Jakuševca podupiru li nastojanja gradske vlasti da se konačno na Jakuševcu zatvore farme svinja koje šire neugodan miris. Istaknuo je da je to "nulta stvar" i da to mogu riješiti odmah. Podsjetio je da su bili različiti rokovi i natječaji te da je Grad nudio financijsku pomoć vlasnicima farmi svinja da se presele. Mnogi su to iskoristili, mnoge farme su zatvorene, a ostalo ih je nekoliko i sada to treba riješiti do kraja, poručio je Tomašević.

Za današnje okupljanje prosvjednika s nekoliko traktora iz Jakuševca ispred Gradske uprave, u vrijeme dok je on otvarao novu trodijelnu sportsku dvoranu Osnovne škole Dragutina Domjanića u Gajnicama, Tomašević je rekao kako je iz izjava u medijima vidio da oni prosvjeduju u vezi s odlagalištem na Jakuševcu.

"Moram priznati da mi nije jasno kako je moguće da sada kreću ti prosvjedi, nakon što 20 godina ništa nije napravljeno da se odlagalište Jakuševec zatvori, a mi sada mijenjamo cijeli sustav uopće naplaćivanja usluge zbrinjavanja otpada kako bi se smanjila količina otpada u gradu Zagrebu i, s druge strane, pripremamo nove projekte kompostane i sortirnice kako bi se moglo zatvoriti odlagalište Jakuševec, koje je prošla vlast 20 godina obećavala da će zatvoriti", istaknuo je Tomašević.