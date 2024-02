Tomašević dodijelio posebno priznanje i medalju grada vaterpolistima, susreli su se u palači Dverce

Hrvatski vaterpolisti postali su zlatni prošloga vikenda na Svjetskom prvenstvu u Dohi. Treći puta u povijesti ponijeli su najsjajnije odličje s ovoga natjecanja. U Zagreb su se vratili u nedjelju oko 13.15 sati, no osim proslave u VIP salonu aerodroma ispred kojega ih je pozdravilo stotinjak navijača, dočeka nije bilo.

Dio građana, političara, medija i općenito javnosti prozvalo je zbog toga gradsku vlast u Zagrebu kako nisu organizirali doček na trgu kao što je to često slučaj kada naši sportaši osvajaju medalje. Gradu Zagrebu poslali smo upit, no do sada se nisu jasno očitovali o tome je li doček bio u planu ili je li zatražen.

Naime, u međuvremenu se pojavila i informacija kako je netko iz vaterpolo saveza zatražio doček i poslao upit na vrijeme, međutim da nisu dobili odgovor. Kako prenose 24sata, Grad Zagreb to je demantirao. Pitali smo ih i o tome da nam pojasne, a odgovor ćemo objaviti po primitku.

Inače, tijekom prijepodneva, gradonačelnik Tomislav Tomašević primio je u palači Dverce članove reprezentacije te im dodijelio Medalju Grada Zagreba za osvajanje zlatne medalje na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu 2024. u Kataru kao i za izniman doprinos hrvatskome sportu.

– Čestitam igračima, izborniku i stručnom stožeru na povijesnom uspjehu i trećem po redu naslovu svjetskih prvaka, koji je osvojen samo mjesec dana nakon osvajanja titule europskih doprvaka – izjavio je tom prilikom Tomašević. Podsjetimo, za vikend su u čast vaterpolista bile osvjetljene zagrebačke fontane.