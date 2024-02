Tijekom vikenda neke će ZET-ove linije voziti izmijenjenim trasama, evo o čemu se radi

Tijekom vikenda doći će do izmjena u autobusnom prometu u samom centru Zagreba. Sve to zbog izgradnje podzemnih

spremnika u zoni kružnog toka na Britanskom trgu.

Autobusne linije 101, koja prometuje od Britanskog trga pa do Gornjeg Prekrižja, kao i linija 138, koja vozi od Britanca do Zelengaja i natrag, u subotu, 2. ožujka, od 10 do 18 sati, prometovat će djelomično izmijenjenim trasama.

Linija 101:

- Britanski trg - kružni tok - Ulica Ivana Kukuljevića - Zelengaj - (desno) Ulica Pantovčak - u nastavku redovnom trasom prema Gornjem Prekrižju

- od Gornjeg Prekrižja prema Britanskom trgu autobus će prometovati svojom uobičajenom trasom

A za vrijeme navedenih radova bit će uspostavljeno privremeno autobusno stajalište u Ulici Pantovčak, u zoni raskrižja s Ulicom Zelengaj u smjeru Gornjeg Prekrižja.

Linija 138:

- Britanski trg - kružni tok - Ulica Ivana Kukuljevića - Zelengaj - (lijevo) Ulica Pantovčak - Britanski trg

Na izmijenjenom dijelu trase, autobusi linija 101 i 138 koristit će sva usputna stajališta. S druge strane, u subotu i u nedjelju, autobusna linija 113, koja prometuje od Ljubljanice do Jaruna neće prometovati oko Jarunskog jezera, već samo do starog okretišta Jarun, zbog izgradnje kružnog toka u zoni raskrižja Jarunske ulice s Ulicom Hrgovići. Polasci s okretišta Jarun bit će u isto vrijeme kao i polasci sa stajališta Hrgovići-Jezero.

Ni autobusno stajalište Petrova u smjeru Kozjaka neće biti u funkciji u subotu, od 8 do 12 sati, zbog radova na vodoopskrbnom priključku na Petrovoj ulici. Navedeno stajalište koriste autobusi linije 202 (Kvaternikov trg - Kozjak).Iz ZET-a korisnike mole za razumijevanje.

