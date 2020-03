Tek se radi projektna dokumentacija za prugu koja je trebala biti gotova

Tvrtke Geoprojekt i Elektroprojekt izradit će projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju tramvajske pruge duge 8,5 kilometara, od Kvaternikova trga do naselja Velika Kosnica kod zračne luke. Objavljeno je tako na europskom oglasniku javne nabave, a zajednica ponuditelja obvezala se da će to odraditi za tri milijuna i 683 tisuće kuna.

Njihovu ponudu Grad Zagreb odabrao je kao najpovoljniju, a radi se o natječaju raspisanom 2016. Tijekom pripremnih radnji za raspisivanje natječaja najavljeno je da će pruga biti gotova do 2019., a kao vrijednost investicije spominjana je svota od 50 milijuna eura. S obzirom na to da se tek treba početi izrađivati dokumentacija, radovi neće tako skoro.

Projekt predviđa izgradnju pruge u četiri etape – prve od Ulice grada Vukovara do zaokretnice u Savišću u dužini od oko 2400 metara, druga bi išla od Zvonimirove ulice do Ulice grada Vukovara i bila duga 1300 metara. Treća će se graditi od zaokretnice u Savišću preko Domovinskog mosta do Velike Kosnice u dužini od oko 4400 m, a četvrta je etapa od 400 metara od Kvaternikova trga do Zvonimirove. Osim pruge, radovi podrazumijevaju i semaforske instalacije te potrebne građevinske korekcije pojedinih raskrižja.

