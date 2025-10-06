Suvremeni cirkus stiže u Travno: Nastupit će Marica Mariononi i Juan Ignacio Tula

Zagreb će nakratko postati središte suvremenog cirkusa i plesa – umjetničkih formi koje brišu granice između pokreta, emocije i vizualne poezije. U srijedu će Kulturni centar Travno ugostiti dvoje međunarodno priznatih umjetnika – Maricu Mariononi i Juana Ignacia Tulu, koji će zagrebačkoj publici predstaviti svoja iznimna djela "Diptych: Lontano" i "Insante".

U središtu njihove izvedbe nalazi se Cyr wheel, aluminijski prsten koji postaje produžetak tijela i sredstvo za stvaranje hipnotičkog, fizički zahtjevnog i vizualno fascinantnog scenskog jezika. Mariononi i Tula kroz precizne pokrete i snažnu koreografiju stapaju elemente cirkusa, plesa i vizualne umjetnosti, stvarajući iskustvo koje nadilazi klasične umjetničke okvire. Publiku očekuje, kako kažu organizatori, izvedba koja "zagrijava srce i ostavlja bez daha", dok svjetski mediji ovaj autorski dvojac opisuju kao predvodnike nove generacije suvremenih izvedbenih umjetnika.