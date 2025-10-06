Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
BREAKING
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađeni preminuli hrvatski planinari
Poslušaj
Prijavi grešku
MEĐUNARODNO PRIZNATI UMJETNICI

Suvremeni cirkus stiže u Travno: Nastupit će Marica Mariononi i Juan Ignacio Tula

Foto: Strahinja Aćimović
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
06.10.2025.
u 11:00

Publiku očekuje, kako kažu organizatori, izvedba koja "zagrijava srce i ostavlja bez daha", dok svjetski mediji ovaj autorski dvojac opisuju kao predvodnike nove generacije suvremenih izvedbenih umjetnika.

Zagreb će nakratko postati središte suvremenog cirkusa i plesa – umjetničkih formi koje brišu granice između pokreta, emocije i vizualne poezije. U srijedu će Kulturni centar Travno ugostiti dvoje međunarodno priznatih umjetnika – Maricu Mariononi i Juana Ignacia Tulu, koji će zagrebačkoj publici predstaviti svoja iznimna djela "Diptych: Lontano" i "Insante".

U središtu njihove izvedbe nalazi se Cyr wheel, aluminijski prsten koji postaje produžetak tijela i sredstvo za stvaranje hipnotičkog, fizički zahtjevnog i vizualno fascinantnog scenskog jezika. Mariononi i Tula kroz precizne pokrete i snažnu koreografiju stapaju elemente cirkusa, plesa i vizualne umjetnosti, stvarajući iskustvo koje nadilazi klasične umjetničke okvire. Publiku očekuje, kako kažu organizatori, izvedba koja "zagrijava srce i ostavlja bez daha", dok svjetski mediji ovaj autorski dvojac opisuju kao predvodnike nove generacije suvremenih izvedbenih umjetnika.
Ključne riječi
Zagreb cirkus KUC Travno

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Startao Zagreb Advent Run, kostimirana adventska utrka
DONOSIMO DETALJE

Šareni kostimi, nova ruta i jubilarni rođendan, stiže 10. Zagreb Advent Run: 'Bit će nezaboravan'

" Nove rute vode vas kroz dijelove Zagreba kakve još niste doživjeli u blagdanskom ruhu. Povedite obitelj i prijatelje, obucite šarene kostime i pridružite nam se u priči koja spaja sport, zabavu i adventsku čaroliju. Veselje, smijeh i zajedništvo razlog su zbog kojeg se svi osjećaju posebno na ovoj utrci“, poručili su organizatori utrke Mario Petrović, predsjednik MPR Grupe te Sven Veronek i Berislav Sokač, osnivači tvrtke Run Croatia.

Učitaj još