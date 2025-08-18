Naši Portali
RADOVI ĆE TRAJATI DO PETKA

Sutra počinje asfaltiranje alternativnog pravca na Žumberku: Cesta im je mjesecima blokirana zbog odrona

Žumberak: Odron kod Petričkog Sela i Hratja, zatvorena cesta
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Nikolina Orešković
18.08.2025.
u 15:00

Prema ranijim informacijama iz HC-a, projektna dokumentacija za sanaciju odrona je izrađena, a zbog hitnosti situacije, rekli su, planira se koristiti najkraći zakonski rok za odabir izvođača.

Sutra bi, nakon gotovo pola godine problema zbog nesaniranog odrona na državnoj cesti DC546 koji je prepolovio općinu i otežao život mještana, trebali početi radovi na asfaltiranju alternativne ceste Kalje – Hartje, rekao nam je načelnik Općine Žumberak Zdenko Šiljak. Danas je, kazao je, završena priprema, a izvođač je najavio da bi radovi trebali trajati do petka. Riječ je o zahvatu koji Hrvatske ceste (HC) provode kako bi Žumberčani napokon dobili prohodan i siguran obilazni pravac.

Podsjetimo, sredinom ožujka između Petričkog Sela i Hartja došlo je do aktivacije klizišta i odrona kamenog i zemljanog materijala zbog čega je cesta zatvorena. Hrvatske ceste tada su postavile signalizaciju i betonske barijere te službeno zabranile promet, a stanovnici brojnih sela na tom potezu ostali su praktički odsječeni jer je DC546 ključna veza Žumberka sa Samoborom i Jastrebarskim.

Prema ranijim informacijama iz HC-a, projektna dokumentacija za sanaciju odrona je izrađena, a zbog hitnosti situacije, rekli su, planira se koristiti najkraći zakonski rok za odabir izvođača. Ako ne bude žalbi, dodali su, radovi bi trebala početi početkom rujna i trajati oko 180 radnih dana. Za to vrijeme prometnica će ostati zatvorena pa su Hrvatske ceste odlučile asfaltirati makadamski alternativni pravac koji je ranije uspostavila Općina, a koji se takav kakav je sada ne bi mogao održavati tijekom jeseni i zime.

Mještani, koji su se u nekoliko navrata sami organizirali i uklanjali prepreke s ceste kako bi mogli prolaziti, vijest o sanaciji odrona dočekali su s oprezom. Tijekom našeg nedavnog posjeta Petričkom Selu podsjetili su da odroni na Žumberku već godinama predstavljaju problem, a slični zahvati često su odgađani. "Malo niže odron je nesaniran stajao pet godina i ovo će toliko trajati", "Neće ga sanirati godinama", "Novac koji će uložiti u asfaltiranje obilaznice mogli bi uložiti u saniranje odrona", samo su neki od komentara koji su se nizali. 
