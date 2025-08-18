Sutra počinje asfaltiranje alternativnog pravca na Žumberku: Cesta im je mjesecima blokirana zbog odrona

Sutra bi, nakon gotovo pola godine problema zbog nesaniranog odrona na državnoj cesti DC546 koji je prepolovio općinu i otežao život mještana, trebali početi radovi na asfaltiranju alternativne ceste Kalje – Hartje, rekao nam je načelnik Općine Žumberak Zdenko Šiljak. Danas je, kazao je, završena priprema, a izvođač je najavio da bi radovi trebali trajati do petka. Riječ je o zahvatu koji Hrvatske ceste (HC) provode kako bi Žumberčani napokon dobili prohodan i siguran obilazni pravac.

Podsjetimo, sredinom ožujka između Petričkog Sela i Hartja došlo je do aktivacije klizišta i odrona kamenog i zemljanog materijala zbog čega je cesta zatvorena. Hrvatske ceste tada su postavile signalizaciju i betonske barijere te službeno zabranile promet, a stanovnici brojnih sela na tom potezu ostali su praktički odsječeni jer je DC546 ključna veza Žumberka sa Samoborom i Jastrebarskim.

Prema ranijim informacijama iz HC-a, projektna dokumentacija za sanaciju odrona je izrađena, a zbog hitnosti situacije, rekli su, planira se koristiti najkraći zakonski rok za odabir izvođača. Ako ne bude žalbi, dodali su, radovi bi trebala početi početkom rujna i trajati oko 180 radnih dana. Za to vrijeme prometnica će ostati zatvorena pa su Hrvatske ceste odlučile asfaltirati makadamski alternativni pravac koji je ranije uspostavila Općina, a koji se takav kakav je sada ne bi mogao održavati tijekom jeseni i zime.

Mještani, koji su se u nekoliko navrata sami organizirali i uklanjali prepreke s ceste kako bi mogli prolaziti, vijest o sanaciji odrona dočekali su s oprezom. Tijekom našeg nedavnog posjeta Petričkom Selu podsjetili su da odroni na Žumberku već godinama predstavljaju problem, a slični zahvati često su odgađani. "Malo niže odron je nesaniran stajao pet godina i ovo će toliko trajati", "Neće ga sanirati godinama", "Novac koji će uložiti u asfaltiranje obilaznice mogli bi uložiti u saniranje odrona", samo su neki od komentara koji su se nizali.