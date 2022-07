Suluda rješenja! Boksove za kontejnere bi stavili pod prozor, ispod stubišta, kod mjesta za invalide...

Boksove za kontejnere smjestili bi točno pod prozor, ispod stubišta visokog metar i pol ili ispred parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom, žale se stanovnici kvartova koje smo obišli na predložena rješenja timova koji već dva-tri mjeseca obilaze metropolu. Podsjetimo, 1. listopada na snagu bi trebao stupiti novi sustav prikupljanja i naplate odvoza otpada, a jedna od novosti jest i obveza korisnika da spremnike za miješani i reciklabilni otpad moraju imati pod ključem, odnosno pod kontrolom u haustorima ili smetlarnicima. Oni koji tome ne mogu udovoljiti trebaju imati standardizirane boksove na privatnoj parceli, a ako ni to nije moguće, dodijelit će im se lokacija na javnoj površini, i to što bliže ulazima. Postavljanje stanari plaćaju iz pričuve, a kako bi se odabrala najpovoljnija lokacija, timovi sastavljeni od predstavnika Grada, Čistoće i mjesne samouprave obilaze zainteresirane za boksove. Prema podacima iz Holdinga, stiglo je 3926 zahtjeva, a dosad ih je obrađeno 1900. Postizanje dogovora nije jednostavan posao jer su svaka zgrada, ulica i kvart po nečemu specifični, kažu stanari, no neka ih rješenja, napominju, više podsjećaju na epizodu crtića “A je to” nego na koordinirani pristup problemu.