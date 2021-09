'Strašan zločin, izražavam sućut obitelji. U kontaktu smo s nadležnim institucijama'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je u Pazinu rekao kako je noćašnja tragedija u zagrebačkim Mlinovima gdje je otac, austrijski državljanin, ubio troje malodobno djece i pokušao samoubojstvo, strašan zločin i izrazio duboku sućut obitelji.

"Za sada bih se suzdržao od bilo kojih daljnjih komentara. U kontaktu smo s nadležnim institucijama, čekamo daljnje informacije, a dok one ne dođu, dok ne znamo još okolnosti ove strašne tragedije, ne bih dalje ništa komentirao osim izrazio sućut obitelji", izjavio je gradonačelnik Tomašević koji je danas boravio u Pazinu kako bi iskazao potporu listi Možemo! na izborima za Gradsko vijeće Pazina, koji će se održati 3. listopada.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodavši kako je došao u Pazin da bi podržao listu Možemo! za gradsko vijeće Pazina, podsjetio je da nakon svibanjskih lokalnih izbora platforma Možemo! ima dvije gradonačelničke pozicije u Hrvatskoj - u Zagrebu i u Pazinu.

"Nedostajalo je samo petnaestak glasova na svibanjskim lokalnim izborima da osvojimo još jednog vijećnika u gradskome vijeću Pazina , što potvrđuje kako je svaki glas bitan. Pokazalo se u ovih par nekoliko mjeseci što se u Zagrebu i u Pazinu može napraviti, međutim za veće promjene je potrebna većina u gradskome vijeću" - naglasio je Tomašević. Pozvao je građane Pazina da izađu na izbore i podrže listu Možemo! da bi, kaže, "gradonačelnica Suzana Jašić krenula dalje sa svim promjenama koja je obećala u kampanji".

Odgovarajući na pitanje na koji način mogu surađivati i izmjenjivati iskustva Zagreb i Pazin imajući u vidu veliku razliku po broju stanovnika, Tomašević je izjavio kako je ta suradnja moguća i da su odmah nakon izbora razgovarali o nekim EU projektima i suradnjama.

"Ima nekih stvari gdje grad Zagreb može naučiti od gradova u Istri poput Pazina, ali i obrnuto. Sigurno područje gospodarstva i turizma je područje gdje definitivno možemo surađivati. Neke su se stvari u Pazinu već pokrenule, one će se nadograditi i unaprijediti s novom vlašću. Moramo što više uključivati građane u donošenju odluka, to je je nešto što je i naša politička vrijednost u Zagrebu i tu možemo zasigurno surađivati", poručio je Tomašević.

Komentirajući sve bolji rejting platforme Možemo! Tomašević je je kazao kako je rejting uvijek "nekakva prolazna kategorija i ono što je svakako bitnije od rejtinga su rezultati politika koje radimo".

"Uključili smo se u politiku zato da mijenjamo stvari i po tome će nas na kraju ocjenjivati građani. rejting je jedna prolazna kategorija, niti smo ushićeni s dobrim rezultatima niti smo nekad zabrinuti s lošim rezultatima. Ono što je bitno je da se držimo svog programa i da se držimo obećanja koje smo građanima dali prije izbora" - izjavio je Tomašević.

Komentirajući neopozive ostavke koji su podnijeli bliski suradnici pokojnog gradonačelnika Milana Bandića - Natalije Prica s dužnosti člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za plućne bolesti te dr. Gzima Redžepija s mjesta predsjednika Upravnog vijeća Kliničke bolnice Sv. Duh te Doma zdravlja centar, Tomašević je rekao kako to nisu izolirani slučajevi.

Kaže i da ima dosta ostavki u Upravnim vijećima. "To je ogroman sustav, samo u gradu Zagrebu imamo oko 340 ustanova sa svojim upravnim vijećima i ravnateljima tako da će se s vremenom to mijenjati. Ponavljam veliki su to sustavi, idemo korak po korak", zaključio je zagrebački gradonačelnik.

Pazinska gradonačelnica Suzana Jašić izjavila je kako su članovi platforme Možemo pokušali biti konstruktivni, no nažalost se gradsko vijeće ni u tri pokušaja nije uspjelo konstituirati pa je pozvala građane da se u što većem broju odazovu izborima.

"Želimo da grad Pazin bude još bolji i da krene u pravi smjer razvoja gospodarstva, kontinuiranog razvoja odgoja i obrazovanja te drugih projekata za bolju iskoristivost sredstva iz EU fondova", zaključila je Jašić.