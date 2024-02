Što se događa? Istovremeno bez vode ulice u čak 5 zagrebačkih kvartova: Umivanje iz cisterne

Iako su debeli minusi samo sjećanje, a ne i realnost ovoga zimskog jutra kada se bilježe dvoznamenkasti plusevi vodovodne cijevi su popucale su na čak pet lokacija u metropoli, izvijestio je Zagrebački holding na svojim stranicama. Bez vode je tako ostao dio stanara na Črnomercu, Savici, Trešnjevki, Sesvetama i Vukomercu.

– Danas, 05. veljače, bez vode je dio potrošača u ulicama Zatišje, Vrtlarska, Atunovac, do 15 sati, Velikogorička - dio od Kuševačke do Čičanske i Bukevjanska Savica, do 15 sati i Ogulinskoj ulici, do 14 sati. Bez vode je i dio potrišača u Ulici Vladimira Nazora, do 13 sati te Srednjopolski put, do 12 sati – stoji u obavijesti.

POVEZANI ČLANCI:

Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternom s oznakom "VODA ZA PIĆE", napominju iz Holdinga. Tako su se neki jutros morali umivati iz cisterne. Pucanja cijevi u Zagrebu su učestala i svakodnevna pojava, većinom se radi o manjim vodovodima, no nerijetko pucaju i oni magistralni. Gubitci u sistemu vodoopskrbe su enormni.

Gradska uprava od dolaska na vlast prije dvije i pol godine podsjeća da se nije ulagalo desetljećima na ispravan način u održavanje infrastrukture te najavljuje dodatna ulaganja u vodovod, no čini se kako su ipak cijevi brže u pucanju, nego gradska vlast u njihovom obnavljanju.

VIDEO Automobil izletio s ceste i završio na krovu u Zagrebu