Stižu birane kapljice Bregovite Hrvatske

Svježe, lagano, lepršavo... Glavne su to odlike vina Bregovite Hrvatske, regije u kojoj se proizvode vrhunske kapljice, a ona se prostire kroz devet županija središnjeg dijela zemlje. Svježa vina trend su na svjetskoj sceni pa proizvodi te regije polako, ali sigurno osvajaju globalno tržište. Uz njih, oko 150 vinara okupljenih u udruzi nudi i proslavljene pjenušce, predikate, ali i autohtone sorte poput kraljevine, portugisca, pušipela i škrleta koji oduševljavaju i najizbirljivija nepca ljubitelja Dionizova napitka. A u "kleti najbližoj Jelačić-placu", na izletištu Polovanec, predstavnici Bregovite Hrvatske predstavili su jučer rezultate ovogodišnje berbe. Vinogradarska je godina, kažu, bila izuzetno teška.

– U svibnju je bilo puno kiše, što je omogućilo razvoj bolesti, a u srpnju su nas mučili tuča i nevrijeme pa vinogradarima koji su pobrali zdravo grožđe valja čestitati. Kvaliteti grožđa doprinio je velik broj sunčanih dana u kolovozu i rujnu. Zahvaljujući tome grožđe je dozrelo u isto vrijeme kao i proteklih godina. Urod grožđa je manji nego inače, no prema trenutačnim pokazateljima vina će biti dobra – kazao je predsjednik udruge, prigorski vinar Miroslav Polovanec. No, dodao je, grožđe koje je uspjelo stići do podruma vrlo je dobre kvalitete. Industrija pod vedrim nebom je nepredvidiva, istaknuo je i potpredsjednik, zagorski vinar Tomislav Bolfan.

– Bilo je teško, od vinara do vinara velike su razlike, a neki se dijelovi i nisu brali – rekao je Bolfan te dodao kako vinarima sad predstoji posao u podrumu koji je također težak, no lakše se kontrolira jer ne ovisi o vremenskim uvjetima.

A sve što to su vinogradari Bregovite Hrvatske pripremili u proteklim godinama moći će se 20. listopada kušati u Galeriji Lauba na drugom izdanju Bregfesta koji će okupiti šezdesetak najboljih vinara regije.

– Na festivalu će se moći kušati tradicijska hrana koju vinari njeguju jer na OPG-ima Bregovite Hrvatske još ima kvalitetnih sirovina, od trkaćeg pileta i domaćeg pajceka do zagorskog purana, štrukli i mlinaca. U spoju s vinima, sve to čini turistički proizvod koji u našu regiju privlači sve više gostiju – poručio je stručni suradnik udruge Damir Kovačić, profesor na Agronomskom fakultetu. •