Stanovnici Mlinova na rubu su živaca: Zbog klizišta cijela ulica mogla bi se strmoglaviti niz brijeg

Tko po prvi put posjeti Bitorajsku ulicu u Mlinovima, odmah će primijetiti da je sve u njoj nekako "nahero". Tlo, stabla, pa čak i stupovi rasvjete ondje ne stoje uspravno već su nagnuti za nekoliko stupnjeva, pa sve izgleda kao da bi se cijela ulica, inače na samom vrhu brijega, svakog časa mogla strmoglaviti nizbrdo prema Durmitorskoj, Lovćenskoj, Jahorinskoj te samoj ulici Mlinovi i tako ugroziti živote gotovo tisuću svojih susjeda.



A tako nešto doista bi se moglo i dogoditi, upozoravaju stanovnici Bitorajske, jer se sedamdesetih godina ondje stvorilo klizište, pa od tada ulica "mic-po mic" klizi prema dolje. Potres od 22. ožujka dodatno je, kažu još, ulicu nakrivio, pa zato sad pod hitno apeliraju na gradske vlasti da se ona osigura potpornim zidom po cijeloj njenoj dužini.

Problem stvaraju jake kiše

- Sedamdesetih godina ova i druge ulice su bile u kaskadi, no one su nestale pri izgradnji obližnjeg samostana. Stvorila se velika kosina zbog koje cijela ulica naginje nizbrdo, a još tada obećano nam je da će se napraviti barem škarpa. No, do danas se ništa nije riješilo – objašnjava Danica Marković, a njen susjed Mario Benutić, inače inženjer građevine, objasnio je da su za klizište, osim novog potresa, velika opasnost jake kiše poput one od prije tri tjedna.



- Problem je u tome što je ovdje gornji dio zemlje ilovača, a ispod nje je lapor. Oborinska voda ne može kroz lapor, već kliže uz njega i dolazi do erozije, a tako bi moglo doći do klizišta i velike ugroze za sve. Cijelo područje je stoga uvjetno stabilno, zbog čega je potrebno što prije donijeti projekt sanacije klizišta – kaže nam Benutić te nam pokazuje peticiju kojom su stanovnici Bitorajske ulice upravo to tražili još prije 23 godine.

Gradske vlasti tada su njihove apele poslušale, dodaje, pa su ishodili lokacijsku dozvolu kao i parcijalni elaborat za njenu sanaciju, no tada je sve stalo. A to je šteta, kažu stanovnici ove ulice, jer je tim elaboratom obuhvaćeno rješenje još jednog za njih gorućeg problema. Bitorajska je, naime, slijepa s oba kraja i toliko je uska da u nju ne mogu ući vatrogasna niti kola hitne pomoći. Planom iz 1997. godine trebao se probiti izlaz prema Lovćenskoj, što bi za njih bilo spasonosno.

- Jedino rješenje, po mom mišljenju, bilo bi provođenje projekta zamišljenog prije 23 godine. Svi bismo tad bili sretni. Što da kažem, mi smo mala ulica s velikim problemima – tvrdi Benutić.

Mjesni odbor Mlinovi također neprestano apelira na ovaj problem, kaže njegov predsjednik Marko Erdeljac, a izgradnju potpornog zida i rekonstrukciju ulice uvrstili su nekoliko puta u plan malih komunalnih akcija.





Na rješenju se radi

- Ne želimo da se dogodi scenarij poput onog u Hrvatskoj Kostajnici 2018. godine, kad se dogodio veliki odron. Dobili smo informaciju da se na projektu trenutno radi, a ulicu je posjetio i gradonačelnik, i zahvalni smo na tome. Ali situacija je ozbiljna i alarmantna stoga želimo da se problem riješi ne danas, već jučer – kaže Erdeljac.

Radi se na tome, i to punom parom, potvrdio je to predsjednik Vijeća gradske četvrti Podsljeme Krešimir Kompesak, a s realizacijom bi se moglo krenuti još ove godine. Ozbiljan je to projekt, kaže, jer nije samo stvar u izgradnji potpornog zida, već bi se u etapama trebala sanirati cijela ulica.



- Gradska skupština odobrila je 100 tisuća kuna za pripremu projekta. Najbitnije je izgraditi taj zid i osigurati kuću, a u kasnijim fazama bi se probio izlaz ulice na Lovćensku, no tu imamo problem s vlasnikom privatnog zemljišta koji nam to ne dopušta. U svakom slučaju ne želimo žuriti s ovim projektom jer treba obaviti kako treba, uz sva potrebna geološka, geodetska i druga ispitivanja kako se ne bi ljudima ispod Bitorajske jednog dana sve srušilo na glavu. Ne želimo da ugrozimo kuće i da dođe do novog odrona – kaže Kompesak.