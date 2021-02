Stanari protiv Bandićevog Bloka_19: Žele nam oduzeti pola vrta!

Pojavili su se nekoliko mjeseci nakon potresa. Studenti s nacrtima, zajedno s profesorom s Građevinskog fakulteta, mjerili su njihove zgrade i zajednički vanjski prostor. Tako su se barem predstavili stanarima iz Dalmatinske 10, jedne od zgrada koje bi trebale biti dio Bloka_19. To je pilot-projekt kojim su iz Grada Zagreba odlučili istražiti blok zgrada omeđenih Ilicom, Medulićevom, Frankopanskom i Dalmatinskom, a koji bi trebao biti predložak za obnovu Donjeg i Gornjeg grada nakon potresa.

A da bi ondje među ostalim trebale niknuti i podzemne garaže, ali i da bi se njihov vrt trebao otvoriti za javnost saznali su, kaže Antica Grubišić, jedna od stanarki Dalmatinske 10, iz medija. Nitko im se, dodaje, nije obratio, a sad su se, ističe predstavnik suvlasnika i odvjetnik Aleksandar Marjanović Kavanagh, koji je preuzeo zastupanje svih stanara, ubrzano počele sređivati i usklađivati zemljišne knjige i katastar te raditi dodatne izmjere tako da su se stanari pobojali da se to radi s ciljem.

– Preduvjet projektu Blok_19 predstavlja usklađenje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja, koje je zapelo u provedbi zbog protuzakonitog oduzimanja prava vlasništva upisanih vlasnika u zemljišnoj knjizi. U obnovi se sada vlasnicima želi oduzeti njihovo stečeno pravo na zemljištu koje je nepromijenjeno i ima površinu od 1206 kvadrata od dana gradnje zgrade 1889. godine pa do danas – tvrdi A. Marjanović Kavanagh, dodajući da je prema trenutačnom stanju u katastru njihova čestica umanjena za 605 četvornih metara koje, pribojavaju se, Grad želi prisvojiti prije nego što krene u obnovu.

– Vlasnici posjeduju izvornik mape iz katastra od 1909. do 1913., koja je dopunjena putem održavanja katastra do godine 1935. Ona vrlo precizno i točno prikazuje situaciju čestica u cijelom bloku koji je obuhvaćen projektom. Međutim, takvu ispravu ne prihvaća današnji katastar s obrazloženjem da to nije javna isprava i da oni imaju drukčije stanje – kaže A. Marjanović Kavanagh i dodaje da vlasnici Dalmatinske žele da ih se uključi u projekt obnove te da ih se pita za mišljenje kako bi se zajednički dogovorili u vezi s provedbom najavljene gradnje podzemnih garaža i uređenja zelenila, što bi trebalo biti dio pilot-projekta.

Ovakvo oduzimanje prava vlasništva bez pravnog temelja, smatra ovaj odvjetnik, a bez plaćanja naknade tržišne vrijednosti i bez isprave prikladne za uknjižbu kojim bi se vlasnici zemljišta složili s tom promjenom, protuzakonito je i nedopustivo u pravno uređenoj državi.

– Ono što nisu nacionalizacijom oduzeli komunisti sada nam želi oduzeti današnja vlast – ljuti se A. Marjanović Kavanagh. Antica Grubišić, koja je u Dalmatinskoj 10 odrasla, dodaje pak kako je ondje nekad bio zeleni vrt s voćkama i ljuljačkom te da se oduvijek protezao na 1206 kvadrata. No nikakvo oduzimanje vlasništva, umiruje stanare Ivica Rovis, pročelnik Zavoda za prostorno uređenje, u kojem se izrađuje program za Blok_19, ne dolazi u obzir.

– Stručnjaci, što urbanisti i arhitekti, pravnici, sociolozi... svi su se udružili kako bi izradili scenarije za uređenje Bloka_19. Njih ćemo predložiti javnosti na godišnjicu potresa 22. ožujka, a o tome kako će građani i sami korisnici bloka reagirati ovisi što ćemo raditi – ističe Rovis i dodaje da se dodatne izmjere rade u sklopu postupka obnove zemljišne knjige koji je pokrenulo nadležno ministarstvo te da on nema veze s obnovom koju planiraju u sklopu Bloka_19.