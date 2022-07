Šokantno ponašanje: Možemovac SDP-ovcu iz klupe dobacio 'j... ti mater', drugi im rekao da je SDP 'dno dna'

Sve je krenulo tijekom rasprave oko kodeksa ponašanja gradskih zastupnika i amandmana SDP-ova kluba. Zastupnica SDP-a Dina Vasić iznijela je svoje izlaganje u vezi s amandmanima, a nekoliko trenutaka nakon toga uslijedila je uvreda iz klupe: "J... ti mater."

Sve to dogodilo jučer na sjednici Gradske skupštine, poslije pauze za ručak, a premda se psovka nije čula na snimci, o njoj se raspravljalo nakon stanke koja je uslijedila. Kako doznajemo od skupštinara, uvredu je izgovorio zastupnik Možemo! i to, navodno, SDP-ovu Viktoru Gotovcu, predsjedniku zagrebačkog SDP-a. Isto tako doznajemo i da se zastupnik poslije ispričao.

Rasprava o psovci može se vidjeti na snimci s Gradske skupštine, a zastupnici su kasnije za govornicom rekli i da je drugi možemovac u hodniku za SDP-ovce rekao da su "dno dna". Samo desetak minuta kasnije zastupnik Trpimir Goluža, govoreći o amandmanu SDP-a, za govornicom je nazvao stranku "korisnim budalama", za što je dobio opomenu od predsjednika Skupštine. Raspravu možete pogledati na snimci u nastavku.

O incidentu se očitovao danas i SDP-ov zastupnik Renato Petek na svom Facebook profilu.

"Incidenti na jučerašnjoj sjednici Gradske skupštine tijekom rasprave o donošenju Kodeksa ponašanja gradskih zastupnika. Prema članovima i Klubu SDP-a upućene su psovke i uvrede:

Osoba A: ‘J.... ti mater! (dobacivanje iz klupa)

Osoba B: ‘Oni su dno dna’ (na hodniku)

Osoba C: ‘Vi ste postali (Tomaševićeve) korisne budale.’ (s govornice).

Sve je ovo izrečeno tijekom rasprave o amandmanu Kluba SDP-a kojim se gradskim zastupnicima preporučuje da ne sudjeluju u izvršnim poslovima u okviru samoupravnog djelokruga Grada u radnim tijelima koje osniva gradonačelnik.

Iz Kluba SDP-a nakon glasanja naglašavaju kako ih brine djelovanje zastupnika koji u radnim tijelima ili upravljačkim tijelima ustanova djeluju kao supstitut neizabranih čelnika tijela ili idejni i sadržajni autori prijedloga gradonačelnika, ustvrdivši kako to nije posao gradskih zastupnika.

'Oni nisu ni pročelnici ni gradonačelnikovi suradnici! Gradski zastupnici nisu izvršitelji, već akteri političkog procesa – subjekti, a ne objekti političkog djelovanja. Predstavnička vlast je tu da odlučuje o prijedlozima predlagatelja, a ne da ih u ime izvršne vlasti kreira', rekao je predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Viktor Gotovac.

Kakva je to podjela vlasti u kojoj se miješaju izvršna i predstavnička vlast te koji je smisao skupštinski raspravljati o prijedlozima gradonačelnika ako si ih u njegovo ime izradio ili sudjelovao u njihovoj izradi?" piše Petek.

Na jučerašnjoj sjednici jučer se o svemu očitovao i gradonačelnik Tomislav Tomašević rekavši da novi saziv Skupštine ide u krivom smjeru i da ponašanje zastupnika postaje sve više neprimjereno. Joško Klisović najavio je promjene poslovnika, čime će se uvesti drukčije mjere oko sankcioniranja takvog ponašanja.