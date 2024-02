Snalaze li se Zagrepčani bez dvojnog iskazivanja cijena? 'To je čista konfuzija, prerano su to ukinuli'

Više od godinu dana prošlo je otkako je, kako u Hrvatskoj pa tako i u metropoli, uveden euro. Kuna je pala u zaborav, no ne u potpunosti. Kako bi se sugrađani, podsjetimo, lakše naviknuli na novu valutu, zakonska obveza svih poslovnih subjekata bila je dvojno iskazivanje cijena, uvedena još 5. rujna 2022.

Još lani u prosincu, među voćem i povrćem na zagrebačkim tržnicama, bile su zataknute cijene izražene u eurima, ali i kunama, no isticanjem zakonske obveze, dolaskom 2024. i to je ukinuto. Cijene izražene u kunama više se ne mogu pronaći ni u cjenicima ugostiteljskih objekata, trgovinama, računima pa ni na tržnicama.

Neki su ubrzo prigrlili euro kao novu valutu pa su prestali preračunavati, no ima i onih koji se još uvijek nisu u potpunosti navikli pa nisu oduševljeni nestankom dvojnog iskazivanje cijena. A kako se Zagrepčani snalaze bez dvojnog iskazivanja cijena provjerili smo na Dolcu.

– Mislim da su to prerano ukinuli jer lako će se snalaziti mladi, ali problem je s umirovljenicima. Po meni je to trebalo ostaviti još minimalno godinu dana jer mislim da se brojni još nisu priviknuli ni na euro, a kamoli na to da više nema dvojnih cijena – govori nam Ivana Sikirica koju smo zatekli u kupnji na Dolcu. Sama je dobra matematičarka, kaže, no preračunavati eure u kune prestala je još lani, nekoliko mjeseci od uvođenja eura, pa se i sada dobro snalazi, no smatra kako još uvijek postoje oni kojima je "pet eura, pet kuna".