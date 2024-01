Sadi se 8000 stabala, smanjuje režim košnje, livade postaju koridor za oprašivače

Sadit će se u svih 17 gradskih četvrti, na čak 80 lokacija, zamijenit će se stabla uništena u srpanjskoj oluji, a do travnja će na svakih sto Zagrepčana niknuti jedno stablo. Tako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nedavno najavio projekt ozelenjivanja metropole, u sklopu kojega će posaditi čak 8000 stabala.

Taj će pothvat, kako je svojevremeno kazao Tomašević, biti najbolji odgovor na klimatske promjene. Među 46 vrsta sadnica uzgojenih u rasadniku na Markuševcu najzastupljeniji je javor, no sadit će se i jasen, crni bor, ukrasne trešnje, a izbjegavat će se sadnice alergenih vrsta poput breze i topole.

”Paprene” cijene sadnica

Djelatnici Zrinjevca, podružnice Zagrebačkog holdinga koja provodi sadnju, na posao su prionuli lani početkom studenog kada su prva stabla posađena na Bundeku. Sadilo se i u Savskoj, a srpanjskom olujom uništena stabla zamijenjena su i u Gajnicama. Sadit će se primarno, kazao je ranije Tomašević, uz gradske avenije i glavne prometnice, kao i na zelenim površinama te parkovima bez drveća ili pak onima gdje ih je premalo. A o kojim se konkretno lokacijama radi, kao i u kojim terminima će se na pojedinim mjestima saditi stabla, upitali smo Grad, no u vrlo kratkom odgovoru proslijedili su nam link na snimci konferencije za novinare na kojoj je Tomašević govorio o “detaljima” ozelenjivanja metropole. Istaknuo je tada, među ostalim, da će iz Gradskog proračuna za projekt izdvojiti 3,7 milijuna eura, a upravo je ta informacija podigla popriličnu buru u javnosti.

Nezavisni skupštinski zastupnik Ivica Lovrić izračunao je tako da će prema toj računici Grad jednu sadnicu platiti oko 460 eura.

– Cijena sadnica stabala na tržištu je znatno niža pa gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću poručujem da raspiše javni natječaj za sadnju stabala te da prestane podržavati i financirati kriminal u podružnici Zrinjevac – istaknuo je svojevremeno Lovrić. A na računicu se osvrnuo i šef zagrebačkih Socijaldemokrata Davor Bernardić. Kako je moguće da Tomašević kupuje stabla koja koštaju dvostruko više nego u najvećem rasadniku Europe, zapitao se i potpredsjednik zagrebačkog HSLS-a Alen Lochert.

O spornim iznosima oglasili su se svojevremeno i iz Zrinjevca te objasnili da cijena sadnje stabala ne uključuje samo trošak same sadnice nego i sve troškove vezane za djelatnike te strojeve koji se angažiraju. Istaknuli su, među ostalim, i kako sadnja zamjenskog stabala uključuje i strojno vađenje panja, utovar te odvoz na deponij pa je samim time i skuplja, a kako radovi koji se obavljaju u rasadniku na Markuševcu uključuju pripremu stabla i vađenje, zaštitu korijena i sadnice za transport te utovar na dostavno vozilo, u što je uključen veći broj radnika. Sadnja nije jedini projekt kojim Grad kani ozeleniti metropolu.

Tomašević je nedavno najavio i pilot-projekt uvođenja cvjetnih livada travnjaka koji će pokrenuti u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, a koji će, kako je istaknuo, podrazumijevati smanjen režim košnje na pojedinim zagrebačkim livadama. One će tako činiti zeleni koridor za oprašivače, a svaka od lokacija bit će označena posebnim informacijskim pločama kako bi sugrađane upoznali s provođenjem projekta. Zanimalo nas je i na kojim konkretno livadama možemo u budućnosti očekivati dužu travu, no na to pitanje odgovor nismo dobili.

Gradski ured za prostorno uređenje, podsjetimo, početkom rujna pozvao je zainteresirane suvlasnike višestambenih zgrada na sudjelovanje u provedbi pilot-projekta zelene urbane obnove dvorišta.

– Grad će preuzeti pripremu projekata i sudjelovati u uređenju dvorišta kako bismo zajedno stvorili zelenija i ugodnija okruženja za nas i buduće generacije – kazali su tada iz Gradske uprave. Dodali su i kako će suvlasnicima koji iskažu interes do iduće godine omogućiti stručnu i financijsku pomoć tijekom realizacije, a koliko je suvlasnika do sada izrazilo interes za takvim pothvatom, što smo također upitali Grad, nismo doznali.

Širi se sustav spremnika za ugljik

U suradnji sa zagrebačkim Agronomskim fakultetom, Hrvatskim društvom krajobraznih arhitekata te organizacijom civilnog društva “ODRAZ”, Grad je, usto, na natječaj koji je objavila Europska komisija prijavio i projekt “Aktiviranje zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost”. Projekt vrijedan 550.000 eura obuhvaća proširenje sustava spremnika ugljika u gradu, poboljšanje kvalitete života u ključnim područjima u jezgri grada, smanjenje suburbanizacije te širenje urbanih područja i smanjenje emisije stakleničkih plinova u periodu od 24 mjeseca, a ako se do tada odobre sredstva, provedba bi trebala početi u svibnju.

