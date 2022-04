Roditelji odgojitelji: Nije istina da već možemo upisati djecu u vrtiće, moramo prvo izaći iz mjere

Hrvatska udruga roditelja odgojitelja, udruga U ime obitelji i Građanska inicijativa "U djeci je budućnost" dali su zajedničko priopćenje u kojem komentiraju izjave zagrebačke dogradonačelnice Danijele Dolenec oko upisa djece u vrtić prije 1. svibnja ove godine, kad na snagu stupaju izmjene mjere roditelj odgojitelj.



- Dakle, gđa Dolenec je u više navrata, a opet jučer ponovila kako Odluka o izmjenama mjere roditelj odgojitelj osim mogućnosti zaposlenja sada dozvoljava roditeljima da uz zadržavanje statusa odmah i upišu djecu u vrtiće u kojima još ima 380 slobodnih mjesta. Istina je drugačija. Naime, Odluka gradonačelnika Tomaševića kojom de facto ukida mjeru roditelj odgojitelj za aktualne korisnike stupa na snagu 1.5. te se tek od tada djeca u dobi od 3-6 godina mogu upisivati u vrtiće uz istovremeno primanje naknade od 1.000 kuna. Svaki roditelj odgojitelj koji sada pokuša upisati dijete u vrtić mora prekinuti svoj status korisnika. Roditelji koji su na temelju istupa Dolenec u medijima zatražili informaciju od vrtića mogu li upisati svoju djecu - dobili su odgovor da ne mogu, osim ako ne donesu potvrdu da su izašli iz mjere.

„Budući da ste korisnica mjere roditelj odgojitelj uz obaveznu dokumentaciju trebate nam priložiti i potvrdu da ste prestali koristiti novčanu pomoć za roditelja odgojitelja.” odgovori su nekih vrtića - kažu u priopćenju, te ponavljaju da mnogi vrtići uopće nemaju mjesta.





-S obzirom da od studenog 2021., od same najave nagle i štetne izmjene Odluke o novčanoj pomoći za roditelje odgojitelje upozoravamo na realan problem s prostornim i kadrovskim nedostatkom u zagrebačkim vrtićima, a da do današnjeg dana gradska vlast nije učinila ništa za rješavanje istoga, upozoravamo kako bi Grad Zagreb mogao imati ogroman socijalni problem zbog nekoliko tisuća neupisane djece jasličke i vrtićke dobi korisnika mjere roditelj odgojitelj koji bi bili prisiljeni zaposliti se, jer ne mogu živjeti s 1000 kuna mjesečne naknade. Za ostale naše sugrađane također je upitno slobodno mjesto u vrtiću koje će zatražiti za svoje dijete, čime sve to više nije samo problem korisnika mjere roditelj odgojitelj - poručuju u priopćenju.