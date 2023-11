Za vikend na snazi poseban vozni red ZET-a, a sutra se ukida tramvaj do Mihaljevca

– Zbog sanacije vodoopskrbnog priključka na Langovom trgu, u subotu 18. studenoga, od 7.30 do 13 sati, bit će obustavljen tramvajski promet od Draškovićeve ulice do Mihaljevca – izvijestili su iz ZET-a uz napomenu kako će putnike do Mihaljevca prevoziti izvanredni autobus koji će voziti na liniji Mihaljevac - Kaptol.

Tramvajska linija 14 će zadnji polazak s Mihaljevca ostvariti u 7.40 sati, a nakon toga će prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera: Savski most - Savska cesta - Trg bana Josipa Jelačića - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg – Maksimir, a što se tiče linije 8 ona sutra neće prometovati.

Naime, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u subotu 18. studenoga, u autobusnom i tramvajskom prometu primjenjivat će se nedjeljni raspored polazaka.