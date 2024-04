Radovi na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru: Ugrađuju tri dizala, a obnavlja se i viseći strop

Ugradnja podizne platforme i dizala, obnova visećeg stropa, postavljanje taktilnih traka, opremanje blagajni te zamjena starih žičanih klupa neki su od zahvata kojima se kani unaprijediti izgled, ali i funkcionalnost zagrebačkog Autobusnog kolodvora. Provode se u sklopu projekta prilagodbe zgrade osobama s invaliditetom, a procijenjena vrijednost radova, kaže šef te Holdingove podružnice Marin Rončević, nešto je manje od pola milijuna eura.

– Ulaganjem će se slabovidnim te osobama smanjene pokretljivosti omogućiti jednostavan pristup objektu i peronima. Ugradnjom triju dizala u prostoru čekaonice osigurat će se silazak na odlazne perone označene brojevima 200, 300 i 400. Planirana je i ugradnja podizne platforme za galeriju koja se nalazi iznad blagajni, na drugoj etaži – objasnio je Rončević. Novost je i to da se, dodao je, kompletan javni prostor putničkog terminala povezuje s peronima postavljanjem kilometar dugih taktilnih traka, a komunikacija djelatnika s osobama s invaliditetom usto će se olakšati nadogradnjom blagajni specijaliziranom tehničkom opremom.

– U sklopu pokrenute investicije je i obnova visećeg stropa koji se nalazi iznad putničkog terminala, ispred blagajni i koridora sjever-jug. Postojeći strop rekonstrukcijom će se tako zamijeniti novim, modernijim materijalima, uključujući rasvjetu i instalacije – istaknuo je voditelj Autobusnog kolodvora. U planu su, kazao je također, i aktivnosti vezane za obnovu vizure pročelja zgrade, nabavu novih monitora, odnosno displeja za prikaz voznog reda, ali i uvođenje sustava hlađenja kompletnog putničkog terminala.

– Do kraja godine predviđena je i sanacija svih izlaza iz čekaonice na perone, na koje bi se trebala postaviti i nova rasvjeta. A tu su i zamjena sustava vatrodojave, ugradnja samoposlužnih garderobnih ormarića te postavljanje digitalne informativne mape na peronima, na kojima će putnicima biti dostupni podaci o dolascima i polascima autobusa, kao i ostale servisne informacije – najavio je Rončević. Dobra je vijest i ta da putnici više neće autobuse morati čekati sjedeći na starim, žičanim klupama jer je projektom obuhvaćeno instaliranje 43 nove, čelične varijante.

Iako se nerijetki korisnici u posljednje vrijeme žale na zapuštenost i derutan izgled kolodvora, na poboljšanjima se, napomenuo je, intenzivno radi posljednje tri godine. Saniran je tako krov iznad putničkog terminala, gdje je ugrađen i sustav hlađenja i ventilacije, a postavljeni su i novi koševi za otpad. Rekonstruirano je i dizalo za osobe s invaliditetom koje se nalazi na sjevernoj strani objekta, a u rad je pušteno u veljači.

– Izmijenjena je unutrašnjost dizala, postavljene metalne rampe za pristup te su ugrađeni nova vrata i govorni uređaj za dvosmjernu komunikaciju iz kabine sa službom spašavanja. A sva planirana unapređenja usmjerena su na povećanje zadovoljstva korisnika uslugama koje pružamo – kazao je Rončević.

Zagrebački Autobusni kolodvor utemeljen je 1961., i to na prostoru sadašnjeg Langova trga, no već godinu kasnije premješten je na Aveniju Marina Držića, gdje se nalazi i danas. Izgrađen je u rekordna 72 dana, i to na mjestu na kojemu se tijekom Drugog svjetskog rata nalazio vojni logor. Prvu je rekonstrukciju imao 1986., kada je izgrađena nova kolodvorska zgrada s pripadajućim peronima, a radovi su završeni godinu kasnije, u srpnju, u vrijeme kada se u metropoli održavala Univerzijada.

Posljednji veći radovi na Autobusnom kolodvoru izvodili su se prije više od dva desetljeća, točnije 2003., kada su obnovljene podne obloge putničkog terminala te su rekonstruirani prostori sanitarnog čvora.Putnici, posebice turisti, u posljednje su vrijeme i česta meta uigranog tima kradljivaca, čemu svjedoče i vozači autobusa te ostali djelatnici. Najčešće "operiraju", kažu, u popodnevnim satima, kada je na kolodvoru i najveći broj ljudi.

FOTO: Ugrađuju tri dizala koja će povezati čekaonicu i perone, obnavlja se i viseći strop putničkog terminala

– S ciljem prevencije kriminala i povećanja sigurnosti, Zagrebački holding na kolodvoru je instalirao sustav videonadzora sa sto kamera. Uspostavljen je i nadzor zaštitarske službe koja provodi ophodnje unutarnjim i vanjskim prostorom 24 sata dnevno, intenzivnije u noćnim satima. Zbog frekventnosti lokacije, a u svrhu prevencije krađa, Ministarstvo unutarnjih poslova na Autobusnom kolodvoru otvorilo je jedan policijski ured, a tijekom ove godine planiramo i dodatno proširenje sustava videonadzora – istaknuo je Rončević.