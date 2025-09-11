Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
U SVETOJ KLARI

Pucano na kuću u Zagrebu: Meci probili ulazna vrata i prozore

357 Magnum pištolj, ilustracija
Karl-Josef Hildenbrand/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
11.09.2025.
u 13:19

U trenutku događaja u kući su se nalazili 60-godišnji vlasnik te članovi obitelji, 34-godišnjak i 25-godišnjakinja, koji nisu ozlijeđeni i nisu čuli hice, izvijestila je PU zagrebačka.

U noći s utorka na srijedu zagrebačka je policija dobila dojavu o pucnjavi u Glogovečkoj ulici u naselju Sveta Klara. Prema dosad utvrđenom, nepoznati počinitelj prišao je dvorištu kuće u vlasništvu 60-godišnjaka te iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u smjeru pročelja kuće.

Meci su probili ulazna vrata te kuhinjski i kupaonski prozor. U trenutku događaja u kući su se nalazili 60-godišnji vlasnik te članovi obitelji, 34-godišnjak i 25-godišnjakinja, koji nisu ozlijeđeni i nisu čuli hice, izvijestila je PU zagrebačka. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Ključne riječi
Zagreb Sveta Klara pucnjevi PUZ

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Manifestacija Mnogi za rijetke
OVE NEDJELJE

Na Jarunu utrka Mnogi za rijetke: Više od 250 tisuća ljudi u Hrvatskoj živi s rijetkim bolestima, a obitelji im se svakodnevno bore za terapije

– U zadnjih godina iz naše je zemlje više od 20 milijuna eura otišlo je u inozemstvo kako bi desetero djece dobilo terapiju vani. To je strašan podatak. Mi želimo da se to promijeni, da lijekovi i ispitivanja dođu u Hrvatsku, kako obitelji ne bi morale prodavati kuće i odlaziti preko oceana da bi svojoj djeci pružile šansu – kaže Josipa, koja iza brojki i statistika stoji i osobno. Njezina je kći, naime, oboljela od rijetkog oblika epilepsije, a upravo to iskustvo potaknulo je inspektoricu kliničkih ispitivanja koja je radila u cijelom svijetu da svoje profesionalno znanje usmjeri na ono što smatra moralno najispravnijim.

Učitaj još