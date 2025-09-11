Pucano na kuću u Zagrebu: Meci probili ulazna vrata i prozore

U noći s utorka na srijedu zagrebačka je policija dobila dojavu o pucnjavi u Glogovečkoj ulici u naselju Sveta Klara. Prema dosad utvrđenom, nepoznati počinitelj prišao je dvorištu kuće u vlasništvu 60-godišnjaka te iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u smjeru pročelja kuće.

Meci su probili ulazna vrata te kuhinjski i kupaonski prozor. U trenutku događaja u kući su se nalazili 60-godišnji vlasnik te članovi obitelji, 34-godišnjak i 25-godišnjakinja, koji nisu ozlijeđeni i nisu čuli hice, izvijestila je PU zagrebačka. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.