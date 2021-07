Provjerili smo kako rade novi mobilni timovi za obnovu: Dođe pred kućni prag, a obradi 24 slučaja na dan

Dolazimo pred kuću Mirjane Cik u Bidrovečkoj ulici u Podsljemenu, a ona već čeka na ulazu. U rukama joj se, kako joj je prethodno telefonski poručeno, nalaze vlasnički list, izvadak iz zemljišne knjige, tlocrt kuće...

– Da vidimo još samo potvrdu o prebivalištu. Nije starije od šest mjeseci? O. K., izgleda da ste pripremili sve što vam treba. Evo vam kuverta i obrazac, to lijepo ispunite i pošaljite, a spremili smo vam i povratnicu. I zapamtite, sve ide na adresu Ministarstva graditeljstva, a ne u Grad – govori joj Maja Kosor, članica mobilnoga tima za pomoć u obnovi. Jedna je to od novih tročlanih ekipa koje je uspostavila Gradska uprava, a obilaze one kojima su domovi oštećeni u lanjskom potresu i treba im pomoć s popunjavanjem i slanjem obrazaca te zahtjeva za obnovu.



Zasad su oformili šest

Iako od veljače u prostorima mjesnih odbora na području Podsljemena, Gornje Dubrave i Donjeg grada postoje fiksni timovi koji odgovaraju na pitanja o obnovi, a Ministarstvo graditeljstva je u ožujku u Ulici kneza Mislava otvorilo i informativni centar, nova je gradska vlast zaključila da to nije dovoljno pa je pokrenula i šest ekipa koje odlaze u domove Zagrepčana pogođenih potresom. Troje ih je u timu, dakle, a svatko obrađuje oko osam zahtjeva dnevno, što je 24 na dan.

– Prije dolaska zovemo i pitamo što zapravo trebaju, srušiti kuću ili obnoviti je, pa prema tome objašnjavamo koju dokumentaciju moraju pripremiti. Ako im nešto od papira nedostaje, upućujemo ih kako do njih doći, primjerice da stvari poput zemljišnoknjižnog uloška Ministarstvo graditeljstva mora pribaviti samo – tumači postupak Maja Kosor. Po dolasku na teren, dodaje, sva se dokumentacija još jednom pregleda, a vlasniku se da odgovarajući obrazac, od njih devet koliko ih postoji, koji mora ispuniti i poslati. Ako je sve “tip-top”, kao u slučaju Mirjane Cik, gotovo je u pet minuta. No ima li dodatnih pitanja, ostaje se dok se na sva ne odgovori.



– Često nam se dogodi da smo na ulici i susjedi se skupe kad vide što radimo pa i oni nešto žele pitati. Onda uzmemo njihove podatke da i k njima svratimo – objašnjava Maja Kosor.

I vlasnica kuće u Bidrovečkoj postupkom je, kaže, zadovoljna jer je brz, premda joj je važnije da se napokon i počne s obnovom.

– Krov će se urušiti, konstrukcija je oštećena, naljepnica je žuta. Sitnije poslove obavili smo sami i o svom trošku. Nadam se da ćemo dobiti neku pomoć – govori Mirjana Cik.



Ostaju i fiksni u četvrtima

A je li, pitamo, povrh onih fiksnih, koji su slabo posjećeni, bilo zaista potrebno uspostaviti i mobilne timove? Jest, smatra zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, jer je, kaže, usporedbom podataka ustanovljeno da postoji velik broj onih čiji je dom oštećen u potresu, a još nisu predali zahtjev za obnovu.

– I zasad su svi koje smo kontaktirali više-manje izrazili želju da ih posjetimo – ističe Korlaet.

Sljedećeg su tjedna u Gornjoj Dubravi, a zatim u Donjem gradu. Cilj je, kažu, s vremenom obići sve potresom pogođene dijelove Zagreba. No u sve tri četvrti i dalje će nastaviti raditi i uredi koji se nalaze u Markuševcu, Dankovcu i u Gajevoj ulici.