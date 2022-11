Prosperov Novak napustio stan na Laništu kojeg je dobio u vrijeme Bandića: 'Tomaševiću, može vas biti sram'

Slobodan Prosperov Novak, istaknuti književnik i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, a poznat po tome što je u vrijeme Milana Bandića dobio stan na Laništu, poslao je pismo sadašnjem gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Naime, pismo oslovljeno na Ured gradonačelnika Zagreba poslano je prošloga petka, a u njemu Prosperov Novak navodi kako zbog vrijeđanja posljednjih pet godina ''Tomaševićevih političkih trabanata'' napušta stan na Laništu koji mu je bio dodijeljen 2012. godine od tadašnje vlasti.

Naveo je također kako je za stan u kojem je živio plaćao stanarinu koja je bila ''ekonomska'', a poručio Tomaševiću da mu želi ''više uspjeha u prljanju smeća nego u uništavanju tuđih života''. Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:

''Gradonačelniče,

Ovu poruku Vam piše građanin Slobodan Prosperov Novak, inače emeritni profesor Sveučilišta u Zagrebu i književnik. Osnovni podaci o meni nalaze se u mrežnom izdanju Hrvatske enciklopedije. Sreli se, u realnim životima, nismo nikada. Ta me činjenica, naravno, veseli. Ipak izrečeno je samo djelomično točno.

Naime istina je da se Vi mene osobno, a onda i Vaši politički trabanti, već više od pet godina na način brutalan, na način lažljiv i građanskim običajima neprihvatljiv, govorom punim mržnje i s nizom neistina vrijeđate i da se kako se ono u Vašem žargonu kaže bavite mojom osobom.

Ustvari vi ste se najviše bavili onim manjim gradskim stanom na Laništu u kojem sam od 2012. godine živio, jer mi ga je, nakon što ga je dobila od tadašnje gradske Uprave, dodijelila Akademija dramske umjetnosti na kojoj sam do odlaska u mirovinu bio zaposlen u zvanju redovitoga profesora u trajnom zvanju.

Danas, ne zato jer ste u nečem pobijedili, nego stoga jer su mi se vašim postupci zgadili, vraćam Vam taj stan. Vraćam Vam ga u trenutku dok sam u terminalnom stadiju raka i dok se pokušavam vratiti, ako ne uobičajenim, ali ono barem prikladnim životnim aktivnostima.Vi ste mi i to odlučili spriječiti i ja vam samo mogu na tomu iskazati zgađenost.

Naime bit će to, nadam se, kraj svakog našeg kontakta. Ovaj stan Vam vraćam, naravno bez ikakvih sudskih postupaka i to činim zato jer više ne želim čuti za Vas. Ključeve ću istoga onoga dana kada Vam pošaljem ovo pismo ,poštom vratiti nadležnom Uredu za upravljanje imovinom i stanovanje''.

Vas osobno a onda i Vaše suradnike može biti sram što ste u javnosti višekratno objavljivali laž prema kojoj sam ja plaćao za predmetni stan neku minimalnu stanarinu. Nažalost je istina da je ona bila ekonomska. Uostalom nije mi ovaj stan Akademija dodijelila zato jer bih bio socijalni slučaj nego je taj čin bila stanovita zahvala Grada Zagreba i Akademije dramske umjetnosti za moj višedesetljetni društveni i književni rad za koji sam još 2000. godine dobio i Nagradu koja nosi ime našega glavnoga grada.

U stanu koji Vam sada vraćam ja sam nastavio svoj književni rad pa je iz njega u tiskare kroz ovih desetak godina što sam u njemu živio otišlo mojih 12 knjiga. Gdje ću pisati one buduće ne bih Vam htio reći ali tek da znate da ste me zbog vlastite oholosti, zbog objesti i niskosti izbacili na ulicu našega Grada usred zime i ,kako već rekoh, usred teške bolesti od koje već više od godinu dana bolujem.

Kroz ovo vrijeme u kojem sam doznao da i Vi postojite, nas dvojica smo, poštovani gospodine, živjeli u dva različita Grada i ondje smo imali paralelne živote. Riječju, Vi i ja nismo živjeli u istom gradu. U onom mome Zagrebu radilo se na javnom dobru pa sam u tom Zagrebu do danas objavio više od osamdeset izdanja svojih različitih knjiga na hrvatskom i drugim jezicima.Kroz to isto vrijeme Vi ste se, dragi gospodine, da Vam sada i nešto nježno kažem, bacali po asfaltu, vezivali lancima, a onda još ste na ulici lupali po loncima.

Očito je kako je svatko od nas odradio, naravno prema svojim sposobnostima, svoj dio ljudske dužnosti. Ja sam se trudio ostaviti trag našeg vremena u budućnosti a Vi ste pred budućnošću naš Grad ponižavali i to radite i danas. Činite to i ovoga puta, dok me bacate na ulicu. Jutros sam, dakle, bio Vašom žrtvom.

Naravno trajat će takva optika samo dok smo mi, Vi i ja, živi, ili još bolje, dok ste vi na vlasti. Nakon toga stvari će se opet vratiti na svoja mjesta, to jest pravoj istini. Do tada ja ću i dalje pisati a Vi ćete, očito vam je to u naravi, prtljati oko smeća. U tomu Vam svakako želim više uspjeha nego u uništavanju tuđih života'', navodi se u pismu.

Osim toga, u pismu upućenom Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje, Prosperov Novak je naveo kako je napustio stan 1. studenog.

''Poštovana Pročelnice, ovo što slijedi moje je današnje pismo Gradonačelniku Tomaševiću. Njime prestaje ovaj višegodišnji brutalni progon nad mojom osobom. U pismu prilažem i ključeve. Stan sam napustio 1. studenoga 2022. pa bih Vas molio da se od toga dana prekinu svi moji odnosi s hradskom upravom i nadležnim službama.

Što se lažnih informacija o stanarini i sličnom koje su očito zlonamjerno dolazile iz Vašega ureda još od danas nisam primio ispriku. Naravno da je očekujem'', naveo je u pismu upućenom tamošnjoj pročelnici Zorani Zulić.

