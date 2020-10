Proglašeni pobjednici ZagrebDox-a, "Pjena" pomela međunarodnu konkurenciju

Najbolji film u međunarodnoj konkurenciji je "Pjena" Ilje Povolockog, a posebno priznanje dobio je film "Uzorno vladanje" Audriusa Mickevičiusa i Nerijusa Mileriusa. U regionalnoj konkurenciji Veliki pečat dobio je "Naš dom u divljini", a posebno priznanje "Jedna od nas" Đure Gavrana. Dobitnici su to nagrada na Zagrebdoxu, a dodjela se održala online, na Facebook stranici festivala i na platormi Rplus.

- U selekciji od 17 filmova žiri je zamijetio minimalistički filmski portret izolirane zajednice u tradiciji neposrednog filma. Režiser je uspio otkriti mjesto i njegovu prošlost u današnjim prizorima Murmanska. Žiri je bez oklijevanja dodijelio Veliki pečat za najbolji film u međunarodnoj konkurenciji filmu 'Pjena' Ilje Povolockog - poručili su članovi međunarodnog žirija Goran Dević, Petra Seliškar i Anna Kryvenko.

Potpuni popis:

1) Međunarodna konkurencija:

VELIKI PEČAT: PJENA / FROTH (Ilya Povolotsky, Rusija / Katar)

Posebno priznanje: UZORNO VLADANJE / EXEMPLARY BEHAVIOUR (Audrius Mickevičius, Nerijus Milerius, Litva / Bugarska / Slovenija / Italija)

2) Regionalna konkurencija:

VELIKI PEČAT: NAŠ DOM U DIVLJINI / ACASĂ, MY HOME (Radu Ciorniciuc, Romania / Finland / Germany)

Posebno priznanje: JEDNA OD NAS / ONE OF US (Đuro Gavran, Hrvatska)

3) Mladi žiri

MALI PEČAT

Najbolji film mladog/e autora/ice do 35 godina: NAŠ DOM U DIVLJINI / ACASĂ, MY HOME (Radu Ciorniciuc, Romania / Finland / Germany)

Posebno priznanje: PJENA / FROTH (Ilya Povolotsky, Rusija / Katar)

4) Nagrada "Movies that Matter"

Film koji na najbolji način promiče ljudska prava: ODVJETNICA / ADVOCATE (Rachel Leah Jones , Philippe Bellaiche, Izrael / Kanada / Švicarska)

Posebno priznanje: EUFORIJA POSTOJANJA / THE EUPHORIA OF BEING (Réka Szabó, Mađarska)

Posebno priznanje: SJENE BEZ SUNCA / SUNLESS SHADOWS (Mehrdad Oskouei, Iran / Norveška)

5) Nagrada mojoj generaciji

Dodjeljuje osnivač i direktor ZagrebDoxa Nenad Puhovski filmu autora svoje generacije: GRAĐANIN K / CITIZEN K (Alex Gibney

Velika Britanija / SAD)

6) Nagrada FIPRESCI

Pobnjednik: NAŠ DOM U DIVLJINI / ACASĂ, MY HOME (Radu Ciorniciuc, Romania / Finland / Germany)